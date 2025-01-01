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Постер фильма Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
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Киноафиша Фильмы Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)

Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)

Volshebnoe koltso 18+
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О фильме

Деревенский парень Иванушка и его старая мать всегда жили небогато. Чтобы заработать хоть немного денег, герой пошел продавать на рынок свои вещи, но по пути обменял их на кошку Машу, собаку Жужу и змею Скарапею. Вскоре выяснилось, что Скарапея на самом деле - дочь змеиного царя. В благодарность за спасение она подарила Иванушке волшебное кольцо, с помощью которого он мог исполнить любое свое желание. Разбогател наш герой и посватался за царскую дочку, а та обманом завладела его волшебным кольцом. На помощь Иванушке спешат Маша и Жужа…

  • В 1979 году мультфильм “Волшебное кольцо” вышел отдельно, а в 1988 году был включен в мультипликационный альманах “Смех и горе у Бела моря”. 
  • Основой для сценария послужила одноименная народная сказка. В начале XX века ее записала со слов старожилов собирательница фольклора Ольга Озаровская, а в 1936 году Борис Шергин переложил сказку на свой лад и включил ее в сборник “Архангельские новеллы”. 
  • Роли в мультфильме озвучивали Евгений Леонов, Татьяна Васильева, Клара Румянова, Анна Каменкова и другие.  
  • В 1980 году мультфильм был отмечен наградой международного кинофестиваля в городе Оденсе (Дания), а также премией всесоюзного кинофестиваля в Душанбе (Таджикистан).

Содержание:

1. Волшебное кольцо

2. Грибок-теремок

3. Две сказки

4. Сказка за сказкой

5. Мальчик с пальчик

6. Как Ниночка царицей стала

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Volshebnoe koltso, The Magic Ring, Волшебное кольцо, Чарівне кільце
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Юрий Волынцев
Анатолий Баранцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.3
Оцените 16 голосов
8.1 IMDb
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Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)

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