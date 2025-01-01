Деревенский парень Иванушка и его старая мать всегда жили небогато. Чтобы заработать хоть немного денег, герой пошел продавать на рынок свои вещи, но по пути обменял их на кошку Машу, собаку Жужу и змею Скарапею. Вскоре выяснилось, что Скарапея на самом деле - дочь змеиного царя. В благодарность за спасение она подарила Иванушке волшебное кольцо, с помощью которого он мог исполнить любое свое желание. Разбогател наш герой и посватался за царскую дочку, а та обманом завладела его волшебным кольцом. На помощь Иванушке спешат Маша и Жужа…