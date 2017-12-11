Культовый фильм Марка Захарова рассказывает необыкновенную историю барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, весельчака и неутомимого рассказчика, который, по своим же заверениям, летал на Луну на пушечном ядре и вел беседы с Шекспиром и Ньютоном.

Барон счастливо и благополучно живет в своем замке с возлюбленной Мартой. Девушка искренне любит Карла, но ее смущает действующий брак Мюнхгаузена с баронессой Якобиной фон Дуттен, некогда обвенчанной с бароном из политических соображений. Мюнхгаузен затевает бракоразводный процесс, который идет успешно ровно до того момента, когда герой решает поставить в документах необычное число – 32 мая.

Двухсерийный советский телефильм “Тот самый Мюнхгаузен” был снят на студии “Мосфильм”. Большую часть актерского составили артисты театра Ленком – Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Леонид Броневой и другие легендарные актеры. Роль Марты сыграла молодая актриса из театра “Современник” Елена Коренева. Премьера картины состоялась в первый день Нового 1980 года на Центральном телевидении СССР.