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Тот самый Мюнхгаузен

Tot samyy Myunkhgauzen 18+
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О фильме

Культовый фильм Марка Захарова рассказывает необыкновенную историю барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, весельчака и неутомимого рассказчика, который, по своим же заверениям, летал на Луну на пушечном ядре и вел беседы с Шекспиром и Ньютоном.

Барон счастливо и благополучно живет в своем замке с возлюбленной Мартой. Девушка искренне любит Карла, но ее смущает действующий брак Мюнхгаузена с баронессой Якобиной фон Дуттен, некогда обвенчанной с бароном из политических соображений. Мюнхгаузен затевает бракоразводный процесс, который идет успешно ровно до того момента, когда герой решает поставить в документах необычное число – 32 мая.

Двухсерийный советский телефильм “Тот самый Мюнхгаузен” был снят на студии “Мосфильм”. Большую часть актерского составили артисты театра Ленком – Олег Янковский, Александр Абдулов, Инна Чурикова, Леонид Броневой и другие легендарные актеры. Роль Марты сыграла молодая актриса из театра “Современник” Елена Коренева. Премьера картины состоялась в первый день Нового 1980 года на Центральном телевидении СССР.

  • Изначально пьесу “Самый правдивый” по мотивам произведений Рудольфа Эриха Распе Григорий Горин написал по просьбе Владимира Зельдина, мечтающего сыграть барона Мюнхгаузена на театральной сцене. Пьеса стала в итоге спектаклем, который с успехом шел в Театре Советской армии, где его и увидел Марк Захаров. Для киноэкранизации Горину пришлось значительно переработать свое произведение.
  • Музыка Алексея Рыбникова, которая звучит в фильме, изначально была написана для спектакля “Самый правдивый”.
  • В Саратове можно увидеть памятник Олегу Янковскому в образе Мюнхгаузена.
  • Кандидатуру Олега Янковского на роль Мюнхгаузена Марку Захарову пришлось достаточно долго и упорно отстаивать перед художественным советом “Мосфильма”. По мнению худсовета, 35-летний Янковский никак не подходил на роль уже немолодого барона. Кроме того, студия сомневалась, что Олег Иванович, за котором к тому моменту закрепилось “героическое” амплуа, сможет воплотить на экране комедийный образ.
  • Леонид Броневой был утвержден на роль герцога без прохождения проб.
  • Самыми долгими стали поиски актрисы на роль Марты. Захаров рассматривал кандидатуры Ирины Мазуркевич, Галины Золотаревой и Татьяны Догилевой, но в итоге Марту сыграла Елена Коренева.
  • Съемки фильма прошли в городе Вернигероде, расположенном на территории на тот момент дружественной социалистической ГДР. Вернигерод почти не пострадал в ходе Второй мировой войны и потому идеально подошел на роль аутентичного немецкого городка XVIII века. О реальном же Мюнхгаузене известно, что тот жил под Ганновером в городе Боденвердер, который на момент съемок был частью ФРГ.
  • Немецкие актеры и местные жители исполнили роли в массовке и эпизодах. Так, например, в открывающей фильм сцене все охотники, кроме Олега Янковского и Юрия Катина-Ярцева, – немцы. На экране можно заметить, что их артикуляция не совпадает с русским озвучиванием.
  • “Тот самый Мюнхгаузен” стал обладателем приза жюри журналистов и приза за режиссуру на международном телевизионном фестивале “Злата Прага” 1980, а также приза “За высокое мастерство и оригинальный творческий поиск” для Марка Захарова на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов 1981.
  • В Музее барона Мюнхгаузена в Дунте, Латвия, каждый год отмечают наступление 32 мая.
  • На роль Феофила пробовался Юрий Васильев, на роль бургомистра – Валентин Гафт, а на роль Рамкопфа – Сергей Колесников. Баронессу Якобину могла сыграть Екатерина Васильева.
  • Лифляндской дворянку, реальную жену барона Мюнхгаузена звали Якобина фон Дунтен. Пара поженилась в 1744 году и прожила вместе до смерти баронессы в 1790 году. Детей у четы не было. Четыре года спустя Мюнхгаузен взял в жены семнадцатилетнюю Бернардину фон Брун, оказавшуюся крайне расточительной и легкомысленной. Вскоре после рождения дочери, которую 75-летний барон не признал, Мюнхгаузен начал скандальный и дорогостоящий развод, который в итоге привел к банкротству Карла и бегству второй жены за границу.
  • Оленя с вишневым деревом на голове сняли при помощи комбинированных съемок. Роль оленя на самом деле исполнял марал из зообазы студии «Центрнаучфильм». После того, как марала сняли проходящим по нужному маршруту, балетмейстер из Театра оперетты повторил его движения с деревом вишни на голове. После этого дерево вырезали и совместили с кадрами с животным.
  • Александр Абдулов уговорил Марка Захарова позволить ему самому выполнить трюк с прыжком с четырехметровой ограды. В результате Абдулов повредил себе ногу.

Жизнь барона Мюнхгаузена полна событий: до обеда — война с Англией, после обеда — подвиг. И все бы ничего, если бы ни любовь, которая не хочет смириться с тем, что барон такой необычный человек.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 Россия 0+
1 января 1979 США
Производство Gosteleradio USSR, Мосфильм
Другие названия
Tot samyy Myunkhgauzen, The Very Same Munchhausen, Тот самый Мюнхгаузен, Ach, ten Munchausen, See sama Münchausen, Stsored rom, is Miunhgauzeni, Tas pats Miunhauzenas, That Munchhausen, That Very Munchhausen, Той самий Мюнхгаузен
Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Елена Коренева
Елена Коренева
Игорь Кваша
Игорь Кваша
Александр Абдулов
Александр Абдулов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.4
Оцените 15 голосов
8.3 IMDb
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Тот самый Мюнхгаузен

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