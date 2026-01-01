Хиллари Крамер, успешная производительница парфюмерии, разорена. Её управляющий сбежал в Южную Америку со всеми её деньгами и не оставил даже номера телефона. Долги Хиллари превышают её активы даже после продажи фирмы. На руках у неё остаётся гора неоплаченных векселей и контракт с неким Симпатягой Кидом, боксёром, — одна из налоговых уловок сбежавшего менеджера. Обнаружив, что является владельцем человека, Хиллари находит Симпатягу. Она даже не знала, что Кид несколько лет получал от неё по 250 долларов в неделю, и притом не выполнял свою сторону обязательств — не проводил плановых боёв. Прошло уже четыре года с момента «матча, которого не было», когда Кид сцепился со своим противником до начала поединка в раздевалке и был дисквалифицирован. И с этого времени боксёр-неудачник не возвращался на ринг, а на средства, регулярно получаемые от Хиллари открыл частную автошколу на окраине с офисом, выстроенном в виде боксёрской перчатки. Кид должен Хиллари деньги, на его имущество, включая автошколу, наложен арест, но даже оно не может покрыть долги бывшей парфюмерши. И тогда Хиллари решается на отчаянный шаг — вернуть Кида на ринг, а сама становится его менеджером.