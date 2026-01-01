Оповещения от Киноафиши
«Сказка о царе Салтане»
Постер фильма Главное событие
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
2 постера
Киноафиша Фильмы Главное событие

Главное событие

The Main Event 18+
О фильме

Хиллари Крамер, успешная производительница парфюмерии, разорена. Её управляющий сбежал в Южную Америку со всеми её деньгами и не оставил даже номера телефона. Долги Хиллари превышают её активы даже после продажи фирмы. На руках у неё остаётся гора неоплаченных векселей и контракт с неким Симпатягой Кидом, боксёром, — одна из налоговых уловок сбежавшего менеджера. Обнаружив, что является владельцем человека, Хиллари находит Симпатягу. Она даже не знала, что Кид несколько лет получал от неё по 250 долларов в неделю, и притом не выполнял свою сторону обязательств — не проводил плановых боёв. Прошло уже четыре года с момента «матча, которого не было», когда Кид сцепился со своим противником до начала поединка в раздевалке и был дисквалифицирован. И с этого времени боксёр-неудачник не возвращался на ринг, а на средства, регулярно получаемые от Хиллари открыл частную автошколу на окраине с офисом, выстроенном в виде боксёрской перчатки. Кид должен Хиллари деньги, на его имущество, включая автошколу, наложен арест, но даже оно не может покрыть долги бывшей парфюмерши. И тогда Хиллари решается на отчаянный шаг — вернуть Кида на ринг, а сама становится его менеджером.

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 20 июня 1979
Дата выхода
20 июня 1979 Россия 12+
20 июня 1979 Казахстан
22 июня 1979 США
20 июня 1979 Украина
15 декабря 1979 Япония G
MPAA PG
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $42 800 000
Производство First Artists, Barwood Films
Другие названия
The Main Event, Combate de fondo, Pelea de fondo, Tendre combat, Was, du willst nicht?, A nagy szám, Büyük Olay, Én midt i trynet, Ena trello theotrello zevgari, Hakkaustarina, Lige i øjet, Ma che sei tutta matta?, Meu Lutador Favorito, Najważniejsze wydarzenie, Negócios com Mulher Nunca Mais, Stjärnsmällen, Treinador de Saias, Wielkie starcie, Ένα τρελλό θεότρελλο ζευγάρι, Главное событие, メーン・イベント
Режиссер
Ховард Зифф
В ролях
Барбра Стрейзанд
Райан О’Нил
Пол Сэнд
Уитман Майо
Чу Чу Малаве
Рейтинг фильма

5.6
14 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

