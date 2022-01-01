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Гнездо на ветру
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Гнездо на ветру, 1979

1979 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Осень 1945 года. Сменилась власть в Эстонии. Наступили смутные времена. Прежде крепкое хозяйство Юри Пийра начинает рушиться, а сам он оказывается заложником обстоятельств. Не желает он включаться в политическую борьбу, не желает принять чью-то сторону. Он хочет жить, как жил, честно трудиться на своей земле, хочет защитить от посягательств семью, дом, пашню, скот. И все. Но внешний мир не хочет терпеть такой нейтральности хуторянина. На его покой посягают и «лесные братья», и представители советской власти. И те, и другие для него — бандиты, разоряющие хозяйство, лишающие покоя. Мир сошел с ума, никому нельзя верить…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 17 сентября 1979
Премьера в мире 17 сентября 1979
Возраст 16+
Режиссер
Олав Неуланд
В ролях
Рудольф Аллаберт
Нелли Таар
Арво Ихо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гнездо на ветру 2 постера
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