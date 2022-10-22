Жизнь Брайана, 1979

Оказывается, 2000 лет назад волхвы слегка промахнулись и из-за небольшой астрономической ошибки явили, было, свои дары не тому новорожденному, которому следовало. Дитя звали Брайан, и он просто родился в тот же час и лишь домом дальше, чем Сами-Знаете-Кто. По причине сего инцидента потом все путали Брайана с Мессией, а ему было лень разубеждать своих поклонников.



Однако в почитании масс помимо приятной стороны есть и другая, и вот Брайан с тревогой обнаруживает себя в роли отчаянного религиозного лидера народного Фронта Иудеи, борющегося за свободу от римского ига — и в эпицентре больших неприятностей с оккупационными властями!…