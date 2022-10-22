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Жизнь Брайана
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Life of Brian

Жизнь Брайана, 1979

1979 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Оказывается, 2000 лет назад волхвы слегка промахнулись и из-за небольшой астрономической ошибки явили, было, свои дары не тому новорожденному, которому следовало. Дитя звали Брайан, и он просто родился в тот же час и лишь домом дальше, чем Сами-Знаете-Кто. По причине сего инцидента потом все путали Брайана с Мессией, а ему было лень разубеждать своих поклонников.

Однако в почитании масс помимо приятной стороны есть и другая, и вот Брайан с тревогой обнаруживает себя в роли отчаянного религиозного лидера народного Фронта Иудеи, борющегося за свободу от римского ига — и в эпицентре больших неприятностей с оккупационными властями!…

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в России 17 августа 1979
Премьера в мире 17 августа 1979
Возраст 16+
Режиссер
Терри Джонс
Терри Джонс
В ролях
Грэм Чэпмен
Джон Клиз
Джон Клиз
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жизнь Брайана 2 постера
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