Лягушонок Кермит ведет труппу маппетов по асфальтовой дороге в Голливуд.
|31 мая 1979
|Россия
|0+
|1 июля 1979
|Австралия
|5 октября 1979
|Бразилия
|31 мая 1979
|Великобритания
|6 августа 1981
|Венгрия
|12
|12 июня 1980
|Германия
|29 июня 1979
|Ирландия
|26 октября 1979
|Италия
|T
|31 мая 1979
|Казахстан
|31 июля 1982
|Польша
|7
|20 декабря 1979
|Португалия
|22 июня 1979
|США
|4 апреля 1980
|Таиланд
|31 мая 1979
|Украина
|22 ноября 1980
|Япония
|G