Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фильм Маппетов
Постер фильма Фильм Маппетов
Постер фильма Фильм Маппетов
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Фильм Маппетов

Фильм Маппетов

The Muppet Movie 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лягушонок Кермит ведет труппу маппетов по асфальтовой дороге в Голливуд.

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1979
Премьера онлайн 11 августа 2021
Премьера в мире 31 мая 1979
Дата выхода
31 мая 1979 Россия 0+
1 июля 1979 Австралия
5 октября 1979 Бразилия
31 мая 1979 Великобритания
6 августа 1981 Венгрия 12
12 июня 1980 Германия
29 июня 1979 Ирландия
26 октября 1979 Италия T
31 мая 1979 Казахстан
31 июля 1982 Польша 7
20 декабря 1979 Португалия
22 июня 1979 США
4 апреля 1980 Таиланд
31 мая 1979 Украина
22 ноября 1980 Япония G
MPAA G
Сборы в мире $66 461 953
Производство Henson Associates (HA), ITC Films
Другие названия
The Muppet Movie, As Aventuras dos Marretas, Ecco il film dei Muppet, El show de los Muppets, La película de los Muppets, La película de los Teleñecos, Les Muppets : Ça c'est du cinéma !, Les Muppets, ça c'est du cinéma!, Les Muppets, le film, Llegan los muppets, Los muppets, Los muppets: La película, Los Teleñecos van a Hollywood, la película, Mapetto no yume miru Hariuddo, Mupparna, Mupparna på vilda äventyr, Muppet Filmi, Muppet går til filmen, Muppet Movie, Muppet-elokuva, Muppet-show, Muppetfilmen, Muppetit villissä seikkailussa, Muppetki gredo v Hollywood, Muppets: O Filme, Muppety jadą do Hollywood, O Mundo Mágico dos Muppets, Prúðuleikararnir, The Muppets, Tutti a Hollywood coi Muppet, Wielka wyprawa muppetów, Οι απίθανοι Μάππετ κοντά σας, Οι Μάππετ σόου στο Χόλλυγουντ, Кукленото кино, Мапетовци, Маппет-фільм, Фильм Маппетов, マッペット・ムービー, マペットの夢みるハリウッド, 大青蛙布偶電影
Режиссер
Джеймс Фроули
Джеймс Фроули
В ролях
Стив Мартин
Стив Мартин
Джим Хенсон
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
Джерри Нельсон
Ричард Хант
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Фильм Маппетов
Маппеты 7.1
Маппеты (2011)
Маппеты в космосе 6.7
Маппеты в космосе (1999)
Маппеты на Манхэттене 6.9
Маппеты на Манхэттене (1984)
Рождественская сказка Маппетов 7.8
Рождественская сказка Маппетов (1992)
Маппеты 2 6.2
Маппеты 2 (2014)
Большое приключение Пи-Ви 7.2
Большое приключение Пи-Ви (1985)
Виз 5.6
Виз (1978)
Сержант Билко 5.9
Сержант Билко (1996)
Отец невесты 6.9
Отец невесты (1991)
Одинокий парень 6.1
Одинокий парень (1984)
Придурок 7.2
Придурок (1979)
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера 4.7
Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера (1978)

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Dr. Teeth [после того, как Electric Mayhem покрасили Студебекер] Док Хоппер тебя теперь не узнает.
Fozzie Не знаю, как вас благодарить.
Kermit Не знаю, за что именно вас благодарить.
Слушать
саундтрек фильма Фильм Маппетов
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше