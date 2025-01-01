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Поворот

Povorot 18+
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О фильме

Чета Веденеевых возвращается из отпуска, но неожиданно супруга обвиняют в преступлении.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 9 апреля 1979
Дата выхода
9 апреля 1979 Россия 0+
Производство Мосфильм
Другие названия
Povorot, The Turning Point, Поворот, Die Wende, Gyorshajtás, I když nejsem vinen, Obrót sprawy, The Change, Vendepunktet
Режиссер
Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
В ролях
Олег Янковский
Олег Янковский
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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