Осенний марафон, 1979

Преподаватель Бузыкин - мужчина средних лет, страдающий от собственной нерешительности. Он не может выбрать между женой и любовницей, не может отказаться от неприятных утренних пробежек с коллегой и вечерних посиделок с соседом-алкоголиком, не может сказать “нет” подруге, которая откровенно его эксплуатирует. Но когда собственный конформизм загоняет Бузыкина в безвыходную ситуацию, он все же решается на смелый шаг...
У талантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешительный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой женщине, не может отказать эксплуатирующей его талант сокурснице, терпит посещения доморощенного философа-алкаша, а когда, наконец, решается на смелый шаг — терпит фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск.