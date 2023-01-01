Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осенний марафон Осенний марафон
Киноафиша Фильмы Осенний марафон

Осенний марафон, 1979

1979 / СССР
Смотреть онлайн
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Онлайн
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Преподаватель Бузыкин - мужчина средних лет, страдающий от собственной нерешительности. Он не может выбрать между женой и любовницей, не может отказаться от неприятных утренних пробежек с коллегой и вечерних посиделок с соседом-алкоголиком, не может сказать “нет” подруге, которая откровенно его эксплуатирует. Но когда собственный конформизм загоняет Бузыкина в безвыходную ситуацию, он все же решается на смелый шаг...

  • Норберт Кухинке, сыгравший Хансена, был корреспондентом журнала “Der Spiegel” из ФРГ. После того, как Георгий Данелия утвердил его на роль, возникли разногласия на уровне ЦК КПСС. Вдобавок, из-за участия гражданина ФРГ фильм стало невозможно продать в восточногерманский прокат. Из-за этого персонажа пришлось сделать датчанином. 
  • Наталья Гундарева сыграла стареющую жену главного героя, хотя на момент выхода фильма Гундаревой был лишь 31 год, и она на год моложе Марины Нееловой, исполнившей роль молодой любовницы.
  • Георгий Данелия долго отказывался брать Олега Басилашвили на роль Бузыкина, поскольку в фильмах Эльдара Рязанова он ему казался уверенным и властным мужчиной, полной противоположностью закомплексованного преподавателя. Однако ассистент по подбору актеров Елена Судакова организовала их встречу несмотря на возражения режиссера. Познакомившись с актером лично, Данелия изменил свое мнение о нем и утвердил на роль без проб.

У талантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешительный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой женщине, не может отказать эксплуатирующей его талант сокурснице, терпит посещения доморощенного философа-алкаша, а когда, наконец, решается на смелый шаг — терпит фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск.

8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 6 июня 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Возраст 18+
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Марина Неелова
Марина Неелова
Норберт Кухинке
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Карп отмороженный
Карп отмороженный (2017)
7.0434785
Довлатов
Довлатов (2017)
7.030303
Сохрани мою речь навсегда
Сохрани мою речь навсегда (2015)
7
Комбинат
Комбинат "Надежда" (2013)
6.8461537
Ку! Кин-дза-дза
Ку! Кин-дза-дза (2013)
6
Кококо
Кококо (2012)
6.4545455
Розыгрыш
Розыгрыш (2008)
6.2
Коля - перекати поле
Коля - перекати поле (2005)
5.6
Фортуна
Фортуна (2000)
6.1
Восточная элегия
Восточная элегия (1996)
7.3333335
Орел и решка
Орел и решка (1995)
7.5
Ты у меня одна
Ты у меня одна (1993)
7.6
Фильм находится в подборках
Советские фильмы семидесятых годов Советские фильмы семидесятых годов
Постер фильма Осенний марафон 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Осенний марафон смотреть онлайн

Осенний марафон
Смотреть
бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Карп отмороженный
 
Сохрани мою речь навсегда
 
Ку! Кин-дза-дза
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь
2023, США, ужасы
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Тест: насколько вы доверяете суевериям?
Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду
Этот знак Зодиака в ближайшее время ждет судьбоносная встреча: все изменится
В 90-е никто не пошел на «Брата» в кинотеатр: причина сейчас малопонятная
Объявился «тайный муж» Фриске: отец певицы сообщил о неожиданной встрече
Эти советские киношедевры официально запретили смотреть в России
Народ в смятении: Щербакова после страшной болезни впервые вышла на лед
Эта фраза вызывает нервный тик у иностранцев: все говорят без задней мысли
В смерти Веры Васильевой есть как минимум одна странность: проговорилась дочь
«Светлая память»: семья звезды «Идиота» осиротела дважды
Заменила ему маму: Пегова после развода связалась с молодым актером
В СССР такое было немыслимо: как вышло, что известный актер женился 15 раз
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше