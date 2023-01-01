Осенний марафон, 1979

Преподаватель Бузыкин - мужчина средних лет, страдающий от собственной нерешительности. Он не может выбрать между женой и любовницей, не может отказаться от неприятных утренних пробежек с коллегой и вечерних посиделок с соседом-алкоголиком, не может сказать “нет” подруге, которая откровенно его эксплуатирует. Но когда собственный конформизм загоняет Бузыкина в безвыходную ситуацию, он все же решается на смелый шаг...