Фантазии Фарятьева, 1979

Учительница музыки Александра мучительно переживает разрыв с возлюбленным, когда судьба сводит ее со стоматологом Павлом Фарятьевым, чудаком и обладателем собственной метафизической теории. Искренняя влюбленность Павла и уговоры матери практически убеждают Шуру согласиться на брак с Фарятьевым, но внезапно в ее жизнь возвращается тот, с кем она когда-то рассталась.
Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других.
Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.