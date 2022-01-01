Фантазии Фарятьева, 1979

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Учительница музыки Александра мучительно переживает разрыв с возлюбленным, когда судьба сводит ее со стоматологом Павлом Фарятьевым, чудаком и обладателем собственной метафизической теории. Искренняя влюбленность Павла и уговоры матери практически убеждают Шуру согласиться на брак с Фарятьевым, но внезапно в ее жизнь возвращается тот, с кем она когда-то рассталась. Развернуть Впервые пьеса Аллы Соколовой “Фантазии Фарятьева” (1974) была поставлена на сцене БДТ в Ленинграде. Режиссером и исполнителем главной роли стал Сергей Юрский.

Марина Неелова, сыгравшая в фильме Авербаха Александру, в театральной постановке Лилии Толмачевой (1977) исполняла роль младшей сестры Любы, а Зинаида Шарко, по сценарию мать девушек, в спектакле Юрского играла тетю Фарятьева.

Екатерина Дурова, исполнившая роль Любы, родилась в семье артистов Льва Дурова и Ирины Кириченко. “Фантазии Фарятьева” стали ее второй работой в кино.

По сюжету действие фильма разворачивается в украинском городе Очакове. Сами съемки проходили неподалеку – в Феодосии.

В одной из сцен Александра исполняет песню “Мне нравится, что вы больны не мной…”, которую можно услышать в рязановской “Иронии судьбы”. Ранее Андрей Миронов пробовался на роль Жени Лукашина. Развернуть Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других.



Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга. Развернуть 7.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9 Продолжительность 2 часа 32 минуты Год выпуска 1979 Премьера в России 6 июня 1979 Премьера в мире 6 июня 1979 Возраст 0+ Режиссер Илья Авербах В ролях Марина Неелова Андрей Миронов Зинаида Шарко Лилия Гриценко Екатерина Дурова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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