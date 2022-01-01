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Фантазии Фарятьева Фантазии Фарятьева
Киноафиша Фильмы Фантазии Фарятьева

Фантазии Фарятьева, 1979

1979 / СССР
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Учительница музыки Александра мучительно переживает разрыв с возлюбленным, когда судьба сводит ее со стоматологом Павлом Фарятьевым, чудаком и обладателем собственной метафизической теории. Искренняя влюбленность Павла и уговоры матери практически убеждают Шуру согласиться на брак с Фарятьевым, но внезапно в ее жизнь возвращается тот, с кем она когда-то рассталась.

  • Впервые пьеса Аллы Соколовой “Фантазии Фарятьева” (1974) была поставлена на сцене БДТ в Ленинграде. Режиссером и исполнителем главной роли стал Сергей Юрский.
  • Марина Неелова, сыгравшая в фильме Авербаха Александру, в театральной постановке Лилии Толмачевой (1977) исполняла роль младшей сестры Любы, а Зинаида Шарко, по сценарию мать девушек, в спектакле Юрского играла тетю Фарятьева.
  • Екатерина Дурова, исполнившая роль Любы, родилась в семье артистов Льва Дурова и Ирины Кириченко. “Фантазии Фарятьева” стали ее второй работой в кино.
  • По сюжету действие фильма разворачивается в украинском городе Очакове. Сами съемки проходили неподалеку – в Феодосии.
  • В одной из сцен Александра исполняет песню “Мне нравится, что вы больны не мной…”, которую можно услышать в рязановской “Иронии судьбы”. Ранее Андрей Миронов пробовался на роль Жени Лукашина.

Герои, живущие в двух тесных квартирах провинциального городка, пытаются быть счастливыми и сделать счастливыми других.

Донкихотствующий романтик-идеалист Павел Фарятьев пытается найти опору в другом человеке, пробиться сквозь стену отчужденности. Александра, к которой устремлены мысли и чувства героя, тоже хочет понять, как выйти из этого заколдованного круга.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в России 6 июня 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Возраст 0+
Режиссер
Илья Авербах
В ролях
Марина Неелова
Марина Неелова
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Зинаида Шарко
Лилия Гриценко
Екатерина Дурова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фантазии Фарятьева 1 постер
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Фантазии Фарятьева
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