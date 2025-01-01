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Страшная история
Страшная история
Strashnaya istoriya
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анимация
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О фильме
Суслик и Хомяк рассказывают друг другу страшные истории, а потом не решаются заснуть.
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Страна
СССР
Продолжительность
8 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
31 мая 1979
Дата выхода
31 мая 1979
Россия
6+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Strashnaya istoriya, A Scary Story, Страшная история
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Костя Завалишин
Анатолий Щукин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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