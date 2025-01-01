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Киноафиша Фильмы Страшная история

Страшная история

Strashnaya istoriya 18+
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О фильме

Суслик и Хомяк рассказывают друг другу страшные истории, а потом не решаются заснуть.

Страна СССР
Продолжительность 8 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 31 мая 1979
Дата выхода
31 мая 1979 Россия 6+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Strashnaya istoriya, A Scary Story, Страшная история
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Костя Завалишин
Анатолий Щукин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Страшная история

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