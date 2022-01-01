Летучая мышь, 1979

Телевизионная комедия о кризисе семейных отношений от мастера музыкального кино Яна Фрида, поставленная по мотивам одноименной оперетты Иоганна Штрауса. Чтобы разжечь пламя потухшей любви, Розалинда Айзенштайн решает отправиться на бал-маскарад и под маской вновь очаровать своего мужа Генриха. Там же по наущению Фалька, друга семьи Айзенштайн, Генриха уже ждет переодетая летучей мышью горничная Адель.
Жена узнает о том, что муж постоянно ей изменяет. Их общий друг и знакомый Фальк решает подшутить над бедной семейной парой. Своей служанке, мечтающей стать актрисой, он дает пригласительный билет на бал-маскарад и костюм «летучей мыши», чтобы та «охмурила» незадачливого ловеласа. Этот разговор слышит жена и принимает решение тоже отправиться на бал, чтобы снова влюбить в себя собственного мужа, но только под маской.