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Летучая мышь Летучая мышь
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Летучая мышь, 1979

1979 / СССР
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Телевизионная комедия о кризисе семейных отношений от мастера музыкального кино Яна Фрида, поставленная по мотивам одноименной оперетты Иоганна Штрауса. Чтобы разжечь пламя потухшей любви, Розалинда Айзенштайн решает отправиться на бал-маскарад и под маской вновь очаровать своего мужа Генриха. Там же по наущению Фалька, друга семьи Айзенштайн, Генриха уже ждет переодетая летучей мышью горничная Адель.

  • В основу картины легло не либретто оперетты Иоганна Штрауса, а сценарий Михаила Вольпина и Николая Эрдмана.
  • На главную женскую роль Ян Фрид с самого начала хотел взять Людмилу Максакову. Ранее актрисе предлагали роль Дианы во Фридовской «Собаке на сене», но Максакова отказалась.
  • Съемки комедии прошли в особняке «Дача Гаусвальд» на Каменном острове в Ленинграде. Спустя четыре года это же здание «сыграло роль» дома Ирэн Адлер из картины про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (серия «Сокровища Агры»).
  • За исполнителей главных ролей спели оперные певицы Лариса Шевченко (Розалинда) и Софья Ялышева (Адель), а также артисты Ленинградского театра музкомедии Владимир Барляев (Генрих) и Александр Мурашко (Фальк). Вокальные партии Олега Видова (Альфред) исполнил актер Московской оперетты Макар Алпатов, а за Игоря Дмитриева (Франк) спел на тот момент малоизвестный Борис Смолкин.

Жена узнает о том, что муж постоянно ей изменяет. Их общий друг и знакомый Фальк решает подшутить над бедной семейной парой. Своей служанке, мечтающей стать актрисой, он дает пригласительный билет на бал-маскарад и костюм «летучей мыши», чтобы та «охмурила» незадачливого ловеласа. Этот разговор слышит жена и принимает решение тоже отправиться на бал, чтобы снова влюбить в себя собственного мужа, но только под маской.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1979
Премьера в России 4 марта 1979
Премьера в мире 4 марта 1979
Возраст 6+
Режиссер
Ян Фрид
В ролях
Юрий Соломин
Юрий Соломин
Людмила Максакова
Людмила Максакова
Виталий Соломин
Виталий Соломин
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Олег Видов
Олег Видов
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