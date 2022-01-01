Летучая мышь, 1979

Жена узнает о том, что муж постоянно ей изменяет. Их общий друг и знакомый Фальк решает подшутить над бедной семейной парой. Своей служанке, мечтающей стать актрисой, он дает пригласительный билет на бал-маскарад и костюм «летучей мыши», чтобы та «охмурила» незадачливого ловеласа. Этот разговор слышит жена и принимает решение тоже отправиться на бал, чтобы снова влюбить в себя собственного мужа, но только под маской.