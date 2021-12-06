Летучий корабль, 1979

Гарри Бардин назвал “Летучий корабль” этапным для своей карьеры мультфильмом. По словам режиссера, лента придала ему уверенности в том, что он умеет работать с музыкой и визуально ее интерпретировать.

Изначально предполагалось, что в мультике будет только одна Бабка-ежка. Для нее Энтин написал такой текст: “А я, во-первых, просто баба, и только во-вторых, Яга”.

Согласно популярной версии, Юрий Энтин написал стихи к песне Водяного после того, как посидел 10 минут в ванне. Энтин признавался, что именно Водяной стал его любимым персонажем из “Летучего корабля”.

В 1985 году Юрий Энтин решил издать сборник стихов, включив в него и песню Водяного. Худсовет поначалу запрещал размещение этого текста в детской книге: по мнению цензоров, слова “жизнь моя, жестянка” слишком уж напоминали жалобы диссидента. В итоге Энтину все же удалось переубедить критиканов.

За исполнение частушек Бабок-ежек отвечала женская группа Московского государственного академического камерного хора.

Мультфильм был показан в Варне на международном фестивале и стал хитом в Советском Союзе. Бардин и не предполагал, что его детище ждет настолько большая слава.

В начале 1990-х годов Гарри Бардина приглашали с мастер-классом на студию Walt Disney и предлагали остаться в США, пообещав машину на каждого члена семьи, большой дом и зарплату, которой ни у кого в СССР не было. Бардин отказался.

По словам Бардина, за работу над мультфильмом ему не светили “ни деньги, ни слава”. Директор отказался платить Гарри, поскольку “за сценарий уже было заплачено”, а автор-сценарист предупредил, что не поставит имя режиссера в титры.

Культовый мультфильм стал вдохновением для создания многочисленных театральных мюзиклов в духе бродвейских шоу. Один из наиболее известных – “Летучий корабль” в постановке “Театриума на Серпуховке” в Москве, многократный номинант премии “Золотая Маска”. Также сюжет переносил на сцену режиссер и хореограф Егор Дружинин (“Фабрика звезд”, “Танцы”). Роль Забавы в мюзикле Дружинина исполнила певица Анастасия Стоцкая.

В процессе работы над песнями Максиму Дунаевскому помог ансамбль “Фестиваль”.

Композиции из “Летучего корабля” неоднократно включались в различные детские сборники. Кроме того, в 1981 году киностудия “Союзмультфильм” совместно с Всесоюзной студией грамзаписи записала одноименную аудиосказку. Впервые ее издала фирма “Мелодия” в 1982 году.