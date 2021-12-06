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Летучий корабль Летучий корабль
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Летучий корабль, 1979

1979 / СССР
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В некотором царстве-государстве жил-был царь-вдовец со своей красавицей-дочерью Забавой. Задумал царь выдать дочку за своего злого, но богатого советника – боярина Полкана. Вот только планы его сорвала случайная встреча Забавы с трубочистом Ваней, который без памяти влюбился в юную царевну. До того влюбился, что пообещал подарить ей ни много ни мало настоящий летучий корабль, чтобы вызволить возлюбленную из золотой клетки собственного дворца.

Забава, питающая к Ване взаимные чувства, выдвинула свои требования отцу: замуж она пойдет за того, кто построит для нее волшебный корабль, который может летать. Претенденты на ее руку берутся за дело: Ване помогают его любовь и самые различные сказочные персонажи, а Полкану – хитрость и коварство.

Рисованный мюзикл “Летучий корабль” поставил классик советской анимации Гарри Бардин. За музыку в мультике отвечал творческий дуэт поэта-песенника Юрия Энтина и композитора Максима Дунаевского, который тогда уже был известен работой над советской экранизацией “Трех мушкетеров”. В озвучке приняли участие легендарные Михаил Боярский (Ваня), Татьяна Шабельникова (Забава), Анатолий Папанов (Водяной) и Рогволд Суховерко (Полкан). Сам же Гарри Бардин озвучил царя.

Гарри Бардин назвал “Летучий корабль” этапным для своей карьеры мультфильмом. По словам режиссера, лента придала ему уверенности в том, что он умеет работать с музыкой и визуально ее интерпретировать.

Изначально предполагалось, что в мультике будет только одна Бабка-ежка. Для нее Энтин написал такой текст: “А я, во-первых, просто баба, и только во-вторых, Яга”.

Согласно популярной версии, Юрий Энтин написал стихи к песне Водяного после того, как посидел 10 минут в ванне. Энтин признавался, что именно Водяной стал его любимым персонажем из “Летучего корабля”.

В 1985 году Юрий Энтин решил издать сборник стихов, включив в него и песню Водяного. Худсовет поначалу запрещал размещение этого текста в детской книге: по мнению цензоров, слова “жизнь моя, жестянка” слишком уж напоминали жалобы диссидента. В итоге Энтину все же удалось переубедить критиканов.

За исполнение частушек Бабок-ежек отвечала женская группа Московского государственного академического камерного хора.

Мультфильм был показан в Варне на международном фестивале и стал хитом в Советском Союзе. Бардин и не предполагал, что его детище ждет настолько большая слава.

В начале 1990-х годов Гарри Бардина приглашали с мастер-классом на студию Walt Disney и предлагали остаться в США, пообещав машину на каждого члена семьи, большой дом и зарплату, которой ни у кого в СССР не было. Бардин отказался.

По словам Бардина, за работу над мультфильмом ему не светили “ни деньги, ни слава”. Директор отказался платить Гарри, поскольку “за сценарий уже было заплачено”, а автор-сценарист предупредил, что не поставит имя режиссера в титры.

Культовый мультфильм стал вдохновением для создания многочисленных театральных мюзиклов в духе бродвейских шоу. Один из наиболее известных – “Летучий корабль” в постановке “Театриума на Серпуховке” в Москве, многократный номинант премии “Золотая Маска”. Также сюжет переносил на сцену режиссер и хореограф Егор Дружинин (“Фабрика звезд”, “Танцы”). Роль Забавы в мюзикле Дружинина исполнила певица Анастасия Стоцкая.

В процессе работы над песнями Максиму Дунаевскому помог ансамбль “Фестиваль”.

Композиции из “Летучего корабля” неоднократно включались в различные детские сборники. Кроме того, в 1981 году киностудия “Союзмультфильм” совместно с Всесоюзной студией грамзаписи записала одноименную аудиосказку. Впервые ее издала фирма “Мелодия” в 1982 году.

Цветной рисованный фильм по мотивам русской сказки о том, что доброта, бескорыстная любовь и честность всегда побеждают коварство, злобу и чванство.

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 1 января 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Возраст 6+
Режиссер
Гарри Бардин
Гарри Бардин
В ролях
Гарри Бардин
Гарри Бардин
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Летучий корабль 1 постер
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Летучий корабль
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6 декабря 2021 15:55
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