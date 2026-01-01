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Постер фильма Большое ограбление поезда
6.9
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6.9

Большое ограбление поезда

, 1979
The First Great Train Robbery
Великобритания / драма, триллер, приключения, криминал, боевик / 18+
Постер фильма Большое ограбление поезда
6.9

О фильме

В 1855 году во время Крымской войны Британская корона отправила солдатам жалование прямо на фронт. Но как? Слиток золота достоинством в 25 000 фунтов стерлингов выехал поездом из Лондона.

Некто Эдвард Пирс решил похитить слиток. Подобного ограбления история еще не знала. Но ему предстояло решить очень сложную задачу: достать четыре ключа от сейфа, которые хранились у четырех стражников.

В этом Пирсу помогла его прелестная подружка Мириам. А вот укрыться от инспектора Скотланд-Ярда оказалось гораздо сложнее…

В ролях

Шон Коннери
Шон Коннери
Pierce
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Agar
Лесли-Энн Даун
Лесли-Энн Даун
Miriam
Алан Уэбб
Trent
Малколм Террис
Fowler
Роберт Лэнг
Sharp
Майкл Элфик
Burgess
Уэйн Слип
Clean Willy
Памела Сэлем
Emily Trent
Gabrielle Lloyd
Elizabeth Trent
Режиссер Майкл Крайтон
Сценарист Майкл Крайтон
Композитор Джерри Голдсмит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 14 декабря 1978
Дата выхода
25 января 1979 Россия 18+
1 января 1979 Австралия
14 декабря 1978 Великобритания
26 марта 1981 Венгрия 12
11 апреля 1979 Германия
22 декабря 1978 Ирландия PG
25 января 1979 Казахстан
2 февраля 1979 США
25 января 1979 Украина
18 апреля 1979 Франция
14 декабря 1978 Швеция 15
11 августа 1979 Южная Корея 18
MPAA PG
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $13 027 857
Производство Dino De Laurentiis Company, Starling Films
Другие названия
The Great Train Robbery, The First Great Train Robbery, El gran asalto al tren, Der große Eisenbahnraub, La grande attaque du train d'or, 1855 - La grande rapina al treno, 1855 - La prima grande rapina al treno, Az első nagy vonatrablás, Büyük Tren Soygunu, Der (erste) große Eisenbahnraub, Der erste große Eisenbahnraub, Det første store togrøveri, Det første store togrøveriet, Det stora tågrånet, Didysis traukinio apiplešimas, El gran assalt al tren, El gran robo de tren, El primer gran asalto al tren, Et kup med fut, I klopi ton aionon, Kultajuna, Marele jaf al trenului, Marele jaf feroviar, O Grande Ataque ao Comboio d'Ouro, O Primeiro Assalto de Trem, Prvá Veľká Vlaková Lúpež, První Velká Vlaková Loupež, Velika pljačka voza, Wielki napad na pociąg, Η κλοπή των αιώνων, Большое ограбление поезда, Велике пограбування поїзда, Големият влаков обир, 大列車強盗（1979）, 火車大劫案, 火車大劫案 / 黃金列車大奇案, Velká vlaková loupež, La prima grande rapina al treno

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb

Цитаты

Судья [Осуждающе] Теперь, по делу о мотивах, мы спрашиваем вас: зачем вы задумали, спланировали и совершили это подлое и скандальное преступление?
Эдвард Пирс Мне нужны были деньги.
[зрители в зале суда разражаются смехом]

Отзывы о фильме

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