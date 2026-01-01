В 1855 году во время Крымской войны Британская корона отправила солдатам жалование прямо на фронт. Но как? Слиток золота достоинством в 25 000 фунтов стерлингов выехал поездом из Лондона.
Некто Эдвард Пирс решил похитить слиток. Подобного ограбления история еще не знала. Но ему предстояло решить очень сложную задачу: достать четыре ключа от сейфа, которые хранились у четырех стражников.
В этом Пирсу помогла его прелестная подружка Мириам. А вот укрыться от инспектора Скотланд-Ярда оказалось гораздо сложнее…
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