Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Про щенка
1 постер
Киноафиша Фильмы Про щенка

Про щенка

Pro Shchenka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маленький щенок решил во что бы то ни стало выяснить, стоит ли кусаться.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 8 февраля 1979
Дата выхода
8 февраля 1979 Россия 6+
Другие названия
Pro Shchenka, About Puppy, Про щенка
Режиссер
Борис Аблынин
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Нина Шмелькова
Юрий Волынцев
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Про щенка
Про мамонтенка 7.1
Про мамонтенка (1983)
Про Ерша Ершовича 5.5
Про Ерша Ершовича (1979)
Зайка-зазнайка 7.2
Зайка-зазнайка (1976)
Будь здоров! 0.0
Будь здоров! (1982)
Лоскуток 0.0
Лоскуток (1976)
Догони ветер 0.0
Догони ветер (1978)
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3 7.4
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 3 (1987)
Огневушка-поскакушка 6.7
Огневушка-поскакушка (1979)
Бибигон 5.8
Бибигон (1981)
Путь в вечность 5.6
Путь в вечность (1983)
Первый автограф 5.0
Первый автограф (1980)
Жила-была курочка 5.2
Жила-была курочка (1977)

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Про щенка

Похожие фильмы онлайн

Про мамонтенка
 
Про Ерша Ершовича
 
Зайка-зазнайка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше