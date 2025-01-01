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О фильме
Маленький щенок решил во что бы то ни стало выяснить, стоит ли кусаться.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
8 февраля 1979
Дата выхода
8 февраля 1979
Россия
6+
Другие названия
Pro Shchenka, About Puppy, Про щенка
Режиссер
Борис Аблынин
В ролях
Лев Дуров
Нина Шмелькова
Юрий Волынцев
Иннокентий Смоктуновский
Зиновий Гердт
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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