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В моей смерти прошу винить Клаву К. В моей смерти прошу винить Клаву К.
Киноафиша Фильмы В моей смерти прошу винить Клаву К.

В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979

1979 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отличнику и спортсмену Сереже Лаврову пятнадцать, и он с детского сада безнадежно влюблен в красавицу Клаву Климкову. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Сережа не раз шел на самые романтичные и бескорыстные поступки, но от этого только лишь еще больше утомил Клаву своим вниманием. Отчаявшись, герой решился на страшный шаг – покончить жизнь самоубийством.

  • В основу сюжета легла одноименная повесть Михаила Львовского. В книге, по словам самого автора, нашли свое отражение детали его юношеских отношений с Валентиной Архангельской, которая позже вышла замуж за поэта Александра Галича. Дальнейшее развитие сюжета представлено в повести «Сестра милосердия», где о Клаве упоминается лишь вскользь.
  • На момент создания фильма Владимир Шевельков (Сережа) учился в электротехническом техникуме и даже не задумывался о карьере актера. По его словам, предложение поучаствовать в прослушивании поступило от его преподавателя физкультуры. Пробы на роль Сережи Шевельков проходил трижды. После съемок в дебютной картине Владимир принял участие еще в нескольких проектах и только потом поступил во ВГИК.
  • Основные съемки прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ленинграде и Карелии.

Фильм снят по одноименной повести Михаила Львовского. Сереже было четыре года. Он полюбил Клаву с первого взгляда и навсегда. Он тащил для нее из семьи карандаши, фломастеры, барометр, кормил мороженым в кафе 'Мир', навещал во время болезни и не замечал других девочек. А в пятнадцать он узнал, что такое измена: Клава полюбила другого. И тогда Сергей решил свести счеты с жизнью...

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 1 сентября 1979
Премьера в мире 1 сентября 1979
Возраст 12+
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
Надежда Горшкова
Елена Хопшоносова
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Максим Ясан
Все актеры и съемочная группа
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В моей смерти прошу винить Клаву К. смотреть онлайн

В моей смерти прошу винить Клаву К.
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