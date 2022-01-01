В моей смерти прошу винить Клаву К., 1979

Отличнику и спортсмену Сереже Лаврову пятнадцать, и он с детского сада безнадежно влюблен в красавицу Клаву Климкову. Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Сережа не раз шел на самые романтичные и бескорыстные поступки, но от этого только лишь еще больше утомил Клаву своим вниманием. Отчаявшись, герой решился на страшный шаг – покончить жизнь самоубийством.
Фильм снят по одноименной повести Михаила Львовского. Сереже было четыре года. Он полюбил Клаву с первого взгляда и навсегда. Он тащил для нее из семьи карандаши, фломастеры, барометр, кормил мороженым в кафе 'Мир', навещал во время болезни и не замечал других девочек. А в пятнадцать он узнал, что такое измена: Клава полюбила другого. И тогда Сергей решил свести счеты с жизнью...