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Приключения принца Флоризеля Приключения принца Флоризеля
Киноафиша Фильмы Приключения принца Флоризеля

Приключения принца Флоризеля, 1979

1979 / СССР
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Находясь в Лондоне, Флоризель, наследный принц страны Бакардии, и его помощник в лице полковника Джеральдина случайно узнают о существовании некого “Клуба самоубийц”. Будучи любителями разного рода авантюр, Флоризель и Джеральдин находят способ вступить в таинственное общество, где каждый вечер за карточным столом кому-то выпадает карта убийцы, а кому-то – жертвы.

  • Олег Даль хотел играть Флоризеля в паре с Юрием Богатыревым в роли полковника.
  • За несколько лет до “Приключений принца Флоризеля” Даль и Банионис вместе снимались у Козинцева в “Короле Лире”. Ходили слухи, что с тех пор артисты недолюбливали друг друга, но на съемках у Татарского все же пришли к взаимопониманию.
  • Съемки проходили летом в курортных городах – Сочи, Гаграх, Адлере и Пицунде. Лондонские и парижские сцены снимали в Ленинграде, Вильнюсе и Каунасе.
  • Поэт Илья Резник написал для картины два романса. Он же сыграл эпизодическую роль преступника в инвалидной коляске.
  • Попугай Вака из фильма позже появился в картине “Как стать звездой”, а также в сериалах “Убойная сила” и “Фаворит”.
  • Из-за цензоров Госкино картина больше года пролежала “на полке”. Ее все-таки разрешили к показу после того, как Татарский ввел закадровый голос, развенчивающий Флоризеля, и избавился от оригинального названия “Клуб самоубийц, или Приключения одной титулованной особы”.

В фильме «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы», более известном как «Приключения принца Флоризеля», с некоторой долей иронии повествуется о захватывающей дух борьбе принца из далекой страны с таинственным и ужасным Председателем — королем преступного мира.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 1 января 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Татарский
В ролях
Олег Даль
Олег Даль
Донатас Банионис
Донатас Банионис
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Игорь Янковский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения принца Флоризеля 1 постер
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