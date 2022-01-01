Приключения принца Флоризеля, 1979

Находясь в Лондоне, Флоризель, наследный принц страны Бакардии, и его помощник в лице полковника Джеральдина случайно узнают о существовании некого “Клуба самоубийц”. Будучи любителями разного рода авантюр, Флоризель и Джеральдин находят способ вступить в таинственное общество, где каждый вечер за карточным столом кому-то выпадает карта убийцы, а кому-то – жертвы.
В фильме «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы», более известном как «Приключения принца Флоризеля», с некоторой долей иронии повествуется о захватывающей дух борьбе принца из далекой страны с таинственным и ужасным Председателем — королем преступного мира.