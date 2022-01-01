Приключения принца Флоризеля, 1979

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Находясь в Лондоне, Флоризель, наследный принц страны Бакардии, и его помощник в лице полковника Джеральдина случайно узнают о существовании некого “Клуба самоубийц”. Будучи любителями разного рода авантюр, Флоризель и Джеральдин находят способ вступить в таинственное общество, где каждый вечер за карточным столом кому-то выпадает карта убийцы, а кому-то – жертвы. Развернуть Олег Даль хотел играть Флоризеля в паре с Юрием Богатыревым в роли полковника.

За несколько лет до “Приключений принца Флоризеля” Даль и Банионис вместе снимались у Козинцева в “Короле Лире”. Ходили слухи, что с тех пор артисты недолюбливали друг друга, но на съемках у Татарского все же пришли к взаимопониманию.

Съемки проходили летом в курортных городах – Сочи, Гаграх, Адлере и Пицунде. Лондонские и парижские сцены снимали в Ленинграде, Вильнюсе и Каунасе.

Поэт Илья Резник написал для картины два романса. Он же сыграл эпизодическую роль преступника в инвалидной коляске.

Попугай Вака из фильма позже появился в картине “Как стать звездой”, а также в сериалах “Убойная сила” и “Фаворит”.

Из-за цензоров Госкино картина больше года пролежала “на полке”. Ее все-таки разрешили к показу после того, как Татарский ввел закадровый голос, развенчивающий Флоризеля, и избавился от оригинального названия “Клуб самоубийц, или Приключения одной титулованной особы”. Развернуть В фильме «Клуб самоубийц, или приключения титулованной особы», более известном как «Приключения принца Флоризеля», с некоторой долей иронии повествуется о захватывающей дух борьбе принца из далекой страны с таинственным и ужасным Председателем — королем преступного мира. Развернуть 7.8 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 60 минут Год выпуска 1979 Премьера в России 1 января 1979 Премьера в мире 1 января 1979 Возраст 0+ Режиссер Евгений Татарский В ролях Олег Даль Донатас Банионис Игорь Дмитриев Любовь Полищук Игорь Янковский Все актеры и съемочная группа 1 постер

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