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Постер фильма Ах, водевиль, водевиль
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Киноафиша Фильмы Ах, водевиль, водевиль

Ах, водевиль, водевиль

Akh, vodevil, vodevil... 18+
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О фильме

Старый добрый XIX век. Богатый отставной прапорщик Акакий Ушица — не молод, да и ходит на протезе. Первые две жены ему не удались, но, милостью Божией, обе померли. И взбрело ему в голову жениться снова на очаровательной, юной Верочке.

Его желание горячо поддерживает ее отец, актер «больших и малых театров» Михайло Лисичкин. Верочка же мечтает только о сцене. Служанка Катенька вызвалась помочь бедной девушке. Как же они одурачат незадачливого жениха, да и любящего папочку заодно!

Страна СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 Россия 0+
11 ноября 1979 США
Производство Gosteleradio USSR, Мосфильм
Другие названия
Akh, vodevil, vodevil..., Ach wodewil, wodewil, Ah, Vaudeville, Vaudeville..., Ах, водевиль, водевиль...
Режиссер
Георгий Юнгвальд-Хилькевич
В ролях
Олег Табаков
Олег Табаков
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Галина Беляева
Галина Беляева
Людмила Крылова
Людмила Крылова
Эммануил Геллер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
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Ах, водевиль, водевиль
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