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Как лиса зайца догоняла
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Как лиса зайца догоняла, 1979
1979 / СССР
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
О фильме
О хитрой лисе и добром, но простодушном Зайчике, которого Лиса решила съесть.
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1979
Премьера в России
22 апреля 1979
Премьера в мире
22 апреля 1979
Возраст
6+
Режиссер
Анатолий Солин
В ролях
Георгий Вицин
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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