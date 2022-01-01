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Как лиса зайца догоняла Как лиса зайца догоняла
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Как лиса зайца догоняла, 1979

1979 / СССР
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

О хитрой лисе и добром, но простодушном Зайчике, которого Лиса решила съесть.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 22 апреля 1979
Премьера в мире 22 апреля 1979
Возраст 6+
Режиссер
Анатолий Солин
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Ольга Аросева
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Как лиса зайца догоняла 1 постер
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Как лиса зайца догоняла
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