Вас ожидает гражданка Никанорова, 1978

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о выходе в прокат О фильме Катя Никанорова покидает свою деревню и едет к тому единственному, который когда-то поклялся ей в вечной любви. Развернуть 6.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1978 Премьера в России 15 января 1979 Премьера в мире 15 января 1979 Возраст 12+ Режиссер Леонид Марягин В ролях Наталья Гундарева Борислав Брондуков Евгений Киндинов Иван Рыжов Геннадий Фролов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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