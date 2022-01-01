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Вас ожидает гражданка Никанорова Вас ожидает гражданка Никанорова
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Вас ожидает гражданка Никанорова, 1978

1978 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Катя Никанорова покидает свою деревню и едет к тому единственному, который когда-то поклялся ей в вечной любви.
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 15 января 1979
Премьера в мире 15 января 1979
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Марягин
В ролях
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Евгений Киндинов
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Геннадий Фролов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вас ожидает гражданка Никанорова 1 постер
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Вас ожидает гражданка Никанорова
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