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Постер фильма Волосы
7.3
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7.3

Волосы

, 1979
Hair
США, ФРГ / комедия, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Волосы
7.3

О фильме

Экранная версия знаменитого бродвейского мюзикла. Сильно заявлена антивоенная тема. Великолепная хореография Туайлы Тарп, нестареющие мелодии композитора Голта МакДермота, от которых сладко сжимается сердце у всех, чья юность пришлась на те бурные годы.  Сценарий Майкла Уэллера по книге и стихам Джерома Рэгни и Джеймса Рэдо.

В ролях

Джон Сэвэдж
Джон Сэвэдж
Claude
Беверли Д’Анджело
Беверли Д’Анджело
Sheila
Дорси Райт
Хад
Дон Дэкус
Woof
Шерил Барнс
Невеста Хада
Ричард Брайт
Fenton
Николас Рэй
The General
Майлз Чэпин
Ферн Тэйлер
Чарлз Денни
Херман Меклер
Агнесс Брин
Режиссер Милош Форман
Сценарист Джером Рэгни, Джеймс Рейдо, Майкл Уэллер
Композитор Голт МакДермот
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / ФРГ
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1979
Премьера онлайн 1 июня 2023
Премьера в мире 14 марта 1979
Дата выхода
14 марта 1979 Россия 16+
11 октября 1979 Аргентина
18 июня 1982 Бельгия
8 апреля 1979 Бразилия
17 января 1980 Венгрия
31 октября 1979 Венесуэла
11 июля 1979 Германия
11 мая 1979 Дания
2 марта 2026 Исландия 7 year age limit
14 сентября 1979 Испания
15 мая 1979 Италия
14 марта 1979 Казахстан
17 октября 1979 Колумбия
18 октября 1979 Мексика
27 сентября 1979 Нидерланды
1 августа 2020 Норвегия
31 июля 2009 Польша
19 октября 1979 Португалия
14 марта 1979 США
23 мая 1997 Турция
14 марта 1979 Украина
7 сентября 1979 Финляндия
11 мая 1979 Франция
17 июля 1997 Чехия U
1 мая 1989 Чехословакия
18 июля 1979 Швеция
26 апреля 1980 Япония
MPAA PG
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $15 314 742
Производство CIP Filmproduktion GmbH, Tribe Entertainment Group
Другие названия
Hair, Kosa, Vlasy, Haïr, Hair - Bırak güneş içeri girsin, Hair: The American Tribal Love-Rock Musical, Hair: The Film, Hárið, Juuksed, Lasje, Mu, Plaukai, Se'ar, Волосы, Коса, ヘアー, 毛髮, Մազ, Вoлосы

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 27 августа 2024

Цитаты

Hippie Protester Призыв — это когда белые отправляют черных воевать с желтыми, чтобы защитить землю, которую они отняли у краснокожих!

Отзывы о фильме

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