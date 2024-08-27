Экранная версия знаменитого бродвейского мюзикла. Сильно заявлена антивоенная тема. Великолепная хореография Туайлы Тарп, нестареющие мелодии композитора Голта МакДермота, от которых сладко сжимается сердце у всех, чья юность пришлась на те бурные годы. Сценарий Майкла Уэллера по книге и стихам Джерома Рэгни и Джеймса Рэдо.
|14 марта 1979
|Россия
|16+
|11 октября 1979
|Аргентина
|18 июня 1982
|Бельгия
|8 апреля 1979
|Бразилия
|17 января 1980
|Венгрия
|31 октября 1979
|Венесуэла
|11 июля 1979
|Германия
|11 мая 1979
|Дания
|2 марта 2026
|Исландия
|7 year age limit
|14 сентября 1979
|Испания
|15 мая 1979
|Италия
|14 марта 1979
|Казахстан
|17 октября 1979
|Колумбия
|18 октября 1979
|Мексика
|27 сентября 1979
|Нидерланды
|1 августа 2020
|Норвегия
|31 июля 2009
|Польша
|19 октября 1979
|Португалия
|14 марта 1979
|США
|23 мая 1997
|Турция
|14 марта 1979
|Украина
|7 сентября 1979
|Финляндия
|11 мая 1979
|Франция
|17 июля 1997
|Чехия
|U
|1 мая 1989
|Чехословакия
|18 июля 1979
|Швеция
|26 апреля 1980
|Япония