Трое в лодке, не считая собаки, 1979

Фильм рассказывает историю трех праздных лондонских джентльменов, Джи, Харриса и Джорджа, которые, в надежде избавиться от скуки и болей в спине, решают сплавиться вниз по Темзе.

Договорившись провести это время в мужской компании, друзья берут с собой только фокстерьера Монморанси, но вскоре после начала путешествия встречают трех дам, сплавляющихся тем же образом, и тут уже им становится не до договоров…