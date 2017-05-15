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Трое в лодке, не считая собаки Трое в лодке, не считая собаки
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Трое в лодке, не считая собаки, 1979

1979 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает историю трех праздных лондонских джентльменов, Джи, Харриса и Джорджа, которые, в надежде избавиться от скуки и болей в спине, решают сплавиться вниз по Темзе.

Договорившись провести это время в мужской компании, друзья берут с собой только фокстерьера Монморанси, но вскоре после начала путешествия встречают трех дам, сплавляющихся тем же образом, и тут уже им становится не до договоров…

  • Фильм создан по мотивам одноименной повести Джерома К. Джерома, адаптированной в сценарий Семеном Лунгиным на киностудии Ленфильм.
  • В фильме использован прием “ненадежный рассказчик”: закадровый голос, которого не было в повести, сочиняет различные выдумки и небылицы о главных героях.
  • Фильм снимался в Калининградской области, западная архитектура которой отдаленно напоминала английскую. Именно по реке Неман актеры сплавлялись, словно по Темзе.
  • В некоторых сценах можно заметить, что тройка ведущих актеров, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, слегка не в себе. Это связано с тем, что сниматься поздней осенью на реке было очень холодно, а согревались они в основном алкоголем.
  • Сцена, когда во время исполнения “пирамиды” актеры падают в воду, не была запланирована: Миронов пощекотал Державина, из-за чего тот дернулся и произошло крушение.

Однажды трое приятелей-холостяков, лондонских жителей, решили сделаться ближе к природе и отправиться в лодочное путешествие по Темзе, прихватив с собой собачку Монморенси…

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 6 июня 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Возраст 0+
Режиссер
Наум Бирман
В ролях
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина
Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
Алина Покровская
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Трое в лодке, не считая собаки
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15 мая 2017 17:35
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