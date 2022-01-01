Завтрак на траве, 1979

Выпускник школы Иван Ковалев готовится к поступлению в институт. Товарищи убеждают его во время подготовки подработать пионервожатым в пионерском лагере.

Мечтая о солнце, воде и свежем воздухе, Ковалев соглашается, но атмосфера в лагере оказывается совсем не мирной и не располагающей к учебе: пионеры постоянно кутят, курят, не соблюдают правила и игнорируют своих руководителей.

Ковалеву приходится отложить учебу: вместе с педагогом отряда Анной Петровной ему предстоит завоевать авторитет среди ребят и привить им вечные идеалы коммунистической молодежи.