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Завтрак на траве Завтрак на траве
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Завтрак на траве, 1979

1979 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Выпускник школы Иван Ковалев готовится к поступлению в институт. Товарищи убеждают его во время подготовки подработать пионервожатым в пионерском лагере.

Мечтая о солнце, воде и свежем воздухе, Ковалев соглашается, но атмосфера в лагере оказывается совсем не мирной и не располагающей к учебе: пионеры постоянно кутят, курят, не соблюдают правила и игнорируют своих руководителей.

Ковалеву приходится отложить учебу: вместе с педагогом отряда Анной Петровной ему предстоит завоевать авторитет среди ребят и привить им вечные идеалы коммунистической молодежи.

  • Фильм снят по мотивам пионерских рассказов Анатолия Черноусова, хотя и не следует в точности сюжету какого-либо из них.
  • Название фильму дала картина французского художника-импрессиониста Клода Моне, альбом которого дарит главному герою пионервожатый. Визуальные аллюзии на это и другие произведения художника не раз появляются в фильме.
  • Фильм снимался в настоящем пионерлагере: это лагерь «Буревестник», находящийся возле поселка Пролетарский. Часть сцен также снималась в лагере «Ленинец» возле деревни Салтыково.
  • Люся Гравес, ставшая после премьеры фильма кумиром советской молодежи, не захотела в дальнейшем связать свою жизнь с кино: вместо театрального она поступила в Московский институт электроники и математики, а сейчас работает на «Мосгортрансе».
  • В сцене прохода строя солдат на опушке леса снимались курсанты Серпуховского инженерного училища.

Молодой рабочий Иван Ковалев отправляется в пионерский лагерь в качестве пионервожатого, но завоевать любовь и уважение ребят непросто.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 6 июня 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Возраст 0+
Режиссер
Николай Александрович
В ролях
Сергей Проханов
Сергей Проханов
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Людмила Гравес
Татьяна Лебедькова
Максим Широков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Завтрак на траве 1 постер
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Завтрак на траве
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