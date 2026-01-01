Оповещения от Киноафиши
3.7 Рейтинг IMDb: 3.9
Сука

Сука

The Bitch 18+
О фильме

Богатая, своенравная и независимая Фонтейн Калед, только что расставшаяся со своим юным возлюбленным-американцем, в самолете знакомится с импозантным итальянцем Нико. Но мужчина, приятный во всех отношениях, оказывается контрабандистом, перевозящим из Америки в Европу дорогущий бриллиант…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
19 сентября 1979 Россия 18+
31 июля 1980 Австралия R 18+
1 января 1979 Великобритания
26 января 1981 Испания
19 сентября 1979 Казахстан
4 декабря 1981 Мексика C
19 сентября 1979 Украина
21 июня 1980 Финляндия K-16
3 июня 1989 Южная Корея 19
MPAA R
Производство Brent Walker Film Productions, Spritebowl-Bitch Film Productions
Другие названия
The Bitch, Lady Diamond, A Cabra, Cette p... de fille de joie, Dziwka, El placer, Fahişe, Förförerskan, Jackie Collins' The Bitch, La perra, Mrha, Tuhma nainen, Η γυναίκα σατανάς, Η σκύλλα, Сука, ザ・ビッチ
Режиссер
Джерри О’Хара
В ролях
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Антонио Кантафора
Иэн Хендри
Марк Бернс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.7
14 голосов
3.9 IMDb
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

