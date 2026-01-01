Отзывы о фильме
Богатая, своенравная и независимая Фонтейн Калед, только что расставшаяся со своим юным возлюбленным-американцем, в самолете знакомится с импозантным итальянцем Нико. Но мужчина, приятный во всех отношениях, оказывается контрабандистом, перевозящим из Америки в Европу дорогущий бриллиант…
|19 сентября 1979
|Россия
|18+
|31 июля 1980
|Австралия
|R 18+
|1 января 1979
|Великобритания
|26 января 1981
|Испания
|19 сентября 1979
|Казахстан
|4 декабря 1981
|Мексика
|C
|19 сентября 1979
|Украина
|21 июня 1980
|Финляндия
|K-16
|3 июня 1989
|Южная Корея
|19