Лунный гонщик, 1979

У агента 007 не бывает простых заданий. На этот раз ему предстоит расследовать необыкновенно дерзкое преступление. Злоумышленники похитили ни много ни мало – космический корабль "Шатл". Следы преступников приводят Бонда к американскому миллиардеру Драксу, который, почувствовав опасность, подсылает к агенту нескольких киллеров, в том числе и знакомого нам Джода – "стальные челюсти". За маской добропорядочного американского миллиардера скрывается истинное лицо сумасшедшего ученого. Он вынашивает безумный по своей жестокости план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить ее выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, отправиться в космос, где и произойдут самые главные события.