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Лунный гонщик Лунный гонщик
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Moonraker

Лунный гонщик, 1979

1979 / Великобритания / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

У агента 007 не бывает простых заданий. На этот раз ему предстоит расследовать необыкновенно дерзкое преступление. Злоумышленники похитили ни много ни мало – космический корабль "Шатл". Следы преступников приводят Бонда к американскому миллиардеру Драксу, который, почувствовав опасность, подсылает к агенту нескольких киллеров, в том числе и знакомого нам Джода – "стальные челюсти". За маской добропорядочного американского миллиардера скрывается истинное лицо сумасшедшего ученого. Он вынашивает безумный по своей жестокости план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить ее выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, отправиться в космос, где и произойдут самые главные события.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 26 июня 1979
Премьера в мире 26 июня 1979
Возраст 18+
MPAA PG
Бюджет $34 000 000
Режиссер
Льюис Гилберт
В ролях
Роджер Мур
Роджер Мур
Лоис Чайлз
Ричард Кил
Коринн Клери
Бернард Ли
Все актеры и съемочная группа
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