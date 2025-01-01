Прославленный автор «Трех мушкетеров» путешествует по Кавказу в компании своего слуги Бланше. В дороге французы встречают местных жителей, обиженных князем Вахтари. У торговца Бабадула богач отобрал весь кишмиш, а юноше Азамату отказал в руке своей дочери, несмотря на то что молодые люди горячо любят друг друга. Дюма решает помочь несчастным. Для того чтобы смягчить сердце гордого князя, понадобится немного смекалки, жена Вахтари, сбежавшая много лет назад и… том «Графа Монте-Кристо».
Что было бы, если бы великий французский писатель Александр Дюма побывал бы на Кавказе? Это кино-фантазия рассказывает выдуманную историю об опасных приключениях, о глубокой любви и о жестоком черкесском князе, с которыми придется столкнуться писателю.
|6 июня 1979
|Россия
|0+
|6 июня 1979
|СССР
|11 ноября 1979
|США