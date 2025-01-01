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Киноафиша Фильмы Дюма на Кавказе

Дюма на Кавказе

Dyuma na Kavkaze 18+
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О фильме

Прославленный автор «Трех мушкетеров» путешествует по Кавказу в компании своего слуги Бланше. В дороге французы встречают местных жителей, обиженных князем Вахтари. У торговца Бабадула богач отобрал весь кишмиш, а юноше Азамату отказал в руке своей дочери, несмотря на то что молодые люди горячо любят друг друга. Дюма решает помочь несчастным. Для того чтобы смягчить сердце гордого князя, понадобится немного смекалки, жена Вахтари, сбежавшая много лет назад и… том «Графа Монте-Кристо».

  • Режиссером фильма выступил Хасан Хажкасимов. Среди других его работ – картины «Всадник с молнией в руке» (1975), «Неужели в самом деле…» (1983), «Под знаком однорогой коровы» (1986).
  • Роль известного французского литератора исполнил латышский актер Карлис Себрис. К слову, Себрис не впервые играл реальное историческое лицо. В 1970 году он воплотил на экране образ российского мореплавателя Витуса Беринга. 
  • Фильм снят в комедийном ключе и имеет крайне мало общего с реальным путешествием Дюма по Кавказу, в шутливой форме нем содержатся отсылки к произведениям писателя – романам «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера».    
  • Музыку к фильму написал известный грузинский композитор Гия Канчели.

Что было бы, если бы великий французский писатель Александр Дюма побывал бы на Кавказе? Это кино-фантазия рассказывает выдуманную историю об опасных приключениях, о глубокой любви и о жестоком черкесском князе, с которыми придется столкнуться писателю.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Дата выхода
6 июня 1979 Россия 0+
6 июня 1979 СССР
11 ноября 1979 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Dyuma na Kavkaze, Дюма на Кавказе, Dimā Kaukāzā
Режиссер
Хасан Хажкасимов
В ролях
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Иван Рыжов
Иван Рыжов
Лика Кавжарадзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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