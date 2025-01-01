Прославленный автор «Трех мушкетеров» путешествует по Кавказу в компании своего слуги Бланше. В дороге французы встречают местных жителей, обиженных князем Вахтари. У торговца Бабадула богач отобрал весь кишмиш, а юноше Азамату отказал в руке своей дочери, несмотря на то что молодые люди горячо любят друг друга. Дюма решает помочь несчастным. Для того чтобы смягчить сердце гордого князя, понадобится немного смекалки, жена Вахтари, сбежавшая много лет назад и… том «Графа Монте-Кристо».