Отпуск в сентябре, 1979

Виктор Зилов на работе получат долгожданную квартиру и устраивает новоселье для друзей, с которыми дружит еще со школьных времен. Галина — жена Виктора — возлагает на квартиру большие надежды. Ей кажется, что теперь начнется счастливая жизнь.

В последнее время Виктор часто не ночевал дома, весь изолгался, пил, болтался с женщинами. Галина устала от его бесконечных пустых обещаний, но она любит Виктора и ждет от него ребенка. Зилова эта новость не обрадовала. Привыкнув к бесцельной жизни, он понимает, что ребенок — это обуза. Дома отношения не складывались, да и на работе тоже. Чтобы излишне не утруждаться, Зилов — в общем-то способный человек — подсовывает своему начальнику липовый проект…