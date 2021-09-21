Отпуск в сентябре, 1979

Виктор Зилов — сотрудник научного института, переживающий кризис среднего возраста. Он много пьет, путается с женщинами, ведет себя как циник и нигилист. Его не радует даже новая квартира, которую ему выдают на работе. Зато на квартиру возлагает большие надежды его жена Галина, которой кажется, что с появлением жилплощади все наладится. Галина рассказывает Виктору, что ждет ребенка, но это еще больше усугубляет ситуацию. Бессознательно, но планомерно, Виктор портит отношения с окружающими и разрушает свою жизнь.
Виктор Зилов на работе получат долгожданную квартиру и устраивает новоселье для друзей, с которыми дружит еще со школьных времен. Галина — жена Виктора — возлагает на квартиру большие надежды. Ей кажется, что теперь начнется счастливая жизнь.
В последнее время Виктор часто не ночевал дома, весь изолгался, пил, болтался с женщинами. Галина устала от его бесконечных пустых обещаний, но она любит Виктора и ждет от него ребенка. Зилова эта новость не обрадовала. Привыкнув к бесцельной жизни, он понимает, что ребенок — это обуза. Дома отношения не складывались, да и на работе тоже. Чтобы излишне не утруждаться, Зилов — в общем-то способный человек — подсовывает своему начальнику липовый проект…