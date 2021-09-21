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Отпуск в сентябре, 1979

1979 / СССР
8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Виктор Зилов — сотрудник научного института, переживающий кризис среднего возраста. Он много пьет, путается с женщинами, ведет себя как циник и нигилист. Его не радует даже новая квартира, которую ему выдают на работе. Зато на квартиру возлагает большие надежды его жена Галина, которой кажется, что с появлением жилплощади все наладится. Галина рассказывает Виктору, что ждет ребенка, но это еще больше усугубляет ситуацию. Бессознательно, но планомерно, Виктор портит отношения с окружающими и разрушает свою жизнь. 

  • Фильм снят по мотивам пьесы “Утиная охота” Александра Вампилова.
  • Фильм снимался в городе Петрозаводске.
  • Поведение и реплики Кушака в сцене вечеринки в квартире главного героя — импровизация Евгения Леонова.
  • Фильм был снят в 1979 году, но цензура долгое время не давала разрешения на его показ. На телевизионный экран картина попала спустя восемь лет после того, как была снята и спустя 6 лет после смерти исполнителя главной роли Олега Даля.
  • Ранее Виталий Мельников уже снимал фильм по пьесе Александра Вампилова, им была картина “Старший сын”.
  • Съемки фильма продолжались два месяца — очень небольшой срок по советским меркам того времени.
  • За роль в фильме Олег Даль получил приз за лучшее исполнение роли на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов. Это единственная официальная награда актера.

Виктор Зилов на работе получат долгожданную квартиру и устраивает новоселье для друзей, с которыми дружит еще со школьных времен. Галина — жена Виктора — возлагает на квартиру большие надежды. Ей кажется, что теперь начнется счастливая жизнь.

В последнее время Виктор часто не ночевал дома, весь изолгался, пил, болтался с женщинами. Галина устала от его бесконечных пустых обещаний, но она любит Виктора и ждет от него ребенка. Зилова эта новость не обрадовала. Привыкнув к бесцельной жизни, он понимает, что ребенок — это обуза. Дома отношения не складывались, да и на работе тоже. Чтобы излишне не утруждаться, Зилов — в общем-то способный человек — подсовывает своему начальнику липовый проект…

8.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1979
Премьера в России 1 января 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Возраст 12+
Режиссер
Виталий Мельников
Виталий Мельников
В ролях
Олег Даль
Олег Даль
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Ирина Резникова
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Наталья Миколышина
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Отпуск в сентябре
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
21 сентября 2021, 09:12
И пьеса, и фильм по ней - заслуживают внимания
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