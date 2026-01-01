Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Постер фильма Гонка с преследованием
1 постер Смотреть онлайн
Киноафиша Фильмы Гонка с преследованием

Гонка с преследованием

A Race With Pursuit 18+
Напомним о выходе в прокат
Смотреть онлайн

О фильме

Степан Чекменев - хороший муж, отец и хозяин. Он работает дальнобойщиком. Одним вечером, по дороге к родителям жены, он решает поохотиться в лесу. В темноте он не понимает, куда попадают его пули. Степан натыкается на труп молодого паренька. Он предполагает, что стал убийцей и пытается как можно быстрее отправиться в новую поездку, чтобы оставить роковые места далеко позади.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 6 июня 1979
Дата выхода
6 июня 1979 Россия 12+
11 ноября 1979 США
Производство Свердловская киностудия
Другие названия
Gonka s presledovaniem, Verfolgungsjagd, Гонка с преследованием
Режиссер
Ольгерд Воронцов
В ролях
Михаил Голубович
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Любовь Виролайнен
Николай Пеньков
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гонка с преследованием
Клад 5.7
Клад (1975)
Весенние перевертыши 7.9
Весенние перевертыши (1975)
Преодоление 3.6
Преодоление (1982)
Прошу слова 7.0
Прошу слова (1975)
Северный вариант 5.6
Северный вариант (1974)
Журавушка 7.7
Журавушка (1968)
Любить человека 7.1
Любить человека (1972)
Донская повесть 7.6
Донская повесть (1964)
Заложники страха 4.1
Заложники страха (1994)
Соломенные колокола 7.2
Соломенные колокола (1987)
Ждите меня, острова! 5.2
Ждите меня, острова! (1977)
Рысак 5.2
Рысак (2005)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Гонка с преследованием - смотреть в онлайн-кинотеатре

Гонка с преследованием
Смотреть
бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Клад
 
Весенние перевертыши
 
Прошу слова
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше