Экипаж, 1980

Андрей Тимченко — пилот пассажирского авиалайнера, командир экипажа и большой профессионал. Жизнь вне работы складывается у Тимченко не так гладко: его дочь беременна от мужчины, за которого не хочет выходить замуж, а старый друг и бывший коллега Валентин страдает от несчастной семейной жизни. Желая ему помочь, Тимченко способствует возвращению Валентина в большую авиацию в качестве второго пилота. Первый же рейс, который им предстоит совершить, оказывается смертельно опасным: им приказано эвакуировать нефтяников из пострадавшего от землетрясения города...