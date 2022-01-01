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Экипаж, 1980

1980 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Андрей Тимченко — пилот пассажирского авиалайнера, командир экипажа и большой профессионал. Жизнь вне работы складывается у Тимченко не так гладко: его дочь беременна от мужчины, за которого не хочет выходить замуж, а старый друг и бывший коллега Валентин страдает от несчастной семейной жизни. Желая ему помочь, Тимченко способствует возвращению Валентина в большую авиацию в качестве второго пилота. Первый же рейс, который им предстоит совершить, оказывается смертельно опасным: им приказано эвакуировать нефтяников из пострадавшего от землетрясения города...

  • Эпизод соблазнения Скворцовым Тамары стал одной из первых эротических сцен в истории советского кинематографа.
  • Роль Ненарокова должен был сыграть Николай Караченцев, но актер не смог принять участие в проекте из-за сильной занятости в театре.
  • В роли Скворцова начал сниматься Олег Даль, но ему пришлось сняться с проекта из-за болезни.
  • Первый советский фильм-катастрофа.
  • Фильм занимает шестое место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.
  • В 2016 году режиссером Николаем Лебедевым был снят ремейк фильма. Главные роли сыграли Владимир Машков и Данила Козловский.

Экипаж выполнял обычный рейс по доставке продовольствия и медикаментов для населения, пострадавшего от землетрясения. После прибытия самолета произошел новый толчок, и была повреждена взлетная полоса. Экипажу удалось поднять самолет, но вскоре выяснилось, что самолет получил повреждение и вряд ли сможет сесть...

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в России 19 мая 1979
Премьера в мире 19 мая 1979
Возраст 16+
Режиссер
Александр Митта
Александр Митта
В ролях
Георгий Жженов
Георгий Жженов
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Леонид Филатов
Леонид Филатов
Александра Яковлева
Ирина Акулова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Экипаж 3 постера
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Экипаж
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