Экипаж, 1980

Андрей Тимченко — пилот пассажирского авиалайнера, командир экипажа и большой профессионал. Жизнь вне работы складывается у Тимченко не так гладко: его дочь беременна от мужчины, за которого не хочет выходить замуж, а старый друг и бывший коллега Валентин страдает от несчастной семейной жизни. Желая ему помочь, Тимченко способствует возвращению Валентина в большую авиацию в качестве второго пилота. Первый же рейс, который им предстоит совершить, оказывается смертельно опасным: им приказано эвакуировать нефтяников из пострадавшего от землетрясения города...
Экипаж выполнял обычный рейс по доставке продовольствия и медикаментов для населения, пострадавшего от землетрясения. После прибытия самолета произошел новый толчок, и была повреждена взлетная полоса. Экипажу удалось поднять самолет, но вскоре выяснилось, что самолет получил повреждение и вряд ли сможет сесть...