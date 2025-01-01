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Ростик и Кеша
Ростик и Кеша
Rostik i Kesha
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Мультфильм о дружбе мальчика и щенка.
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Страна
СССР
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
11 марта 1979
Дата выхода
11 марта 1979
Россия
0+
11 марта 1979
СССР
Другие названия
Rostik i Kesha, Rostik and Kesha, Ростик и Кеша
Режиссер
Леонид Бердичевский
В ролях
Ролан Быков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
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