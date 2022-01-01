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Кролик Багз или Дорожный бегун
The Great American Chase
Кролик Багз или Дорожный бегун, 1979
1979 / США
7.6
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
анимация
семейный
фантастика
мюзикл
комедия
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о выходе в прокат
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1979
Премьера в России
14 сентября 1979
Премьера в мире
14 сентября 1979
Возраст
0+
Режиссер
Чак Джонс
В ролях
Мэл Бланк
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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