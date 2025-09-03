«Метод исключения»: Рецензия Киноафиши

Ю Ман-су счастлив. Он нашел женщину мечты и принял ее сына как родного. Вместе они растят дочку, одаренную уникальным талантом к игре на виолончели. Семья живет в прекраснейшем доме детства Ман-су, который он сумел выкупить и привести в должный вид благодаря любимой работе на фабрике по производству бумаги.

Ю Ман-су больше не счастлив. Фабрику поглотила американская корпорация, и он оказался жертвой сокращения. На поиск новой работы он отвел себе пару месяцев, но проходит больше года. Денег на оплату занятий по виолончели больше не осталось, как и на содержание дома и даже подписку на Netflix. Взяв пример с переехавшей его капиталистической машины, Ю решает: добиться успеха можно лишь путем уничтожения конкурентов. Если бизнесам можно поглощать друг друга и лишать людей средств к существованию, почему он не может поступить так же — только на личном уровне? В городе осталась всего одна подходящая для него должность на единственной бумажной фабрике. Используя крайне сомнительные методы расследования, он приходит к выводу, что по компетенциям его превосходят всего три человека. Он решает их убить.

В азиатском кинематографе нередко отражается реальная катастрофическая ситуация с безработицей. Эта проблема существует в разных масштабах по всему миру, поэтому зрителю легко проникнуться сочувствием к герою, каким бы жестоким он ни был. Но если корейский кинематограф в основном остается нишевым, то эта история носит международный характер: оригинальный роман был написан американцем, а впервые его экранизировал грек во Франции. Неудивительно, что критики на Лидо в один голос стали называть «Метод исключения» вторыми «Паразитами» за его масштаб, понятные массовому зрителю метафоры и неутихающий динамичный ритм, что вместе делает фильм самым зрительским творением режиссера.

Последний раз Пак Чхан-ук приезжал в Венецию ровно двадцать лет назад с «Сочувствием госпоже Месть» и тогда был номинирован на главную награду, уступив статуэтку «Горбатой горе». Сегодня у него есть все шансы получить если не «Золотого льва», то приз за лучшую режиссуру. Пятнадцать лет Пак называл «Метод исключения» проектом всей своей жизни, но только недавно получил финансирование, которое соответствовало бы его творческому размаху. Съемка Пака как всегда безукоризненна: сумасшедшие склейки, необычное положение камеры, наполненные деталями локации. Архитектура зданий важна и богата, но не выполняет ту же функцию, что в «Паразитах». Вгляд Пака устремлен к земле, куда попадают жертвы Ман-су и дают жизнь новым растениям, к которым он испытывает трепетную любовь.

В главной роли Ли Бён-хон, уже снимавшийся у Пака в «Объединенной зоне безопасности», но мировую известность обретший как Распорядитель, отправляющий бедных на убой в «Игре в кальмара». Здесь он перевоплощается в любящего семьянина, преданного родным и делу — пускай и вновь кровавому. Актер великолепен в роли неуклюжего серийного убийцы, превращая мрачный сюжет в физическую комедию и доводя ее до возможного предела.

Вторит ему по актерской силе и экранная супруга в исполнении Сон Е-джин. Пак проделал колоссальную работу с текстом, чтобы женский персонаж не растворился на втором плане, а имел столь же весомый голос, как и главный герой. Более того, только она совершает в картине осознанный выбор (оригинальное название фильма переводится как «Нет другого выбора»). Пока ее супруг буквально вбивает себе в голову, стуча пальцами по вискам, идею радикализма как единственного пути, она действует совершенно иначе, неожиданно становясь воплощением свободы воли.

Сколько бы юмора ни рождалось в их семейных сценах и стычках с другими персонажами, Пак Чхан-ук делает картину поистине пугающей. Кровь хлещет, звучат выстрелы, вырываются зубы, ломаются кости. Но если это лишь визуальные впечатления, то настоящий страх лежит в поле интеллектуальном. В финале режиссер предлагает лишь условный хэппи-энд, не щадя как капитализм, так и своего героя уникальным способом. Пак размышляет о театре абсурда, в котором мы существуем, не в силах противостоять стремительно меняющемуся миру технологий, перед которыми даже рыночная система уже не кажется столь угрожающей.