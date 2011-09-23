Хотя в реальной жизни человек, ухаживавший за Филиппом был молодым алжирцем по имени Абдель, режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш изменили национальность персонажа на сенегальца, поскольку им понравилось работать с Омаром Си над фильмом «Так близко». Кроме того, у Омара Си, как и у Дрисса, был опыт жизни в обедневших французских пригородах.

В 2012 году Эрик Толедано рассказал, что получил более трех тысяч благодарственных писем от инвалидов-колясочников со всего мира.

Этот фильм с 8,8 миллионами зрителей стал самым успешным в немецком прокате в 2012 году, превзойдя показатели таких фильмов, как “007: Координаты «Скайфолл»”, “Ледниковый период 4: Континентальный дрейф” и “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2”. Это самый успешный французский фильм в истории немецкого кино.

Нервозность и легкая походка Дрисса в сцене, где он впервые встречает Филиппа, были сделаны намеренно — режиссер хотел противопоставить подвижность Дрисса неподвижности Филиппа.

По состоянию на 2013 год этот фильм был самым кассовым фильмом на французском языке за все время в Германии (8,9 миллиона проданных билетов), Испании (2,5 миллиона билетов), Италии (2,5 миллиона), Нидерландах (1,2 миллиона), Швейцарии, Австрии, Израиле, Дания, Исландии, Эстонии, Южной Корее (1,7 млн ​​билетов), Мексике (1,6 млн), Бразилии (1 млн), Колумбии (500 тысяч билетов), Венесуэле, Перу, Гонконге, Новой Зеландии и Норвегии.

Первый фильм в истории, удостоенный награды Фонда Кристофера и Даны Рив, американской некоммерческой организации, миссией которого является помощь людям, страдающим параличом, а также поддержка передовых исследований. 28 ноября 2012 года в Нью-Йорке режиссеры получили награду от этого фонда.

Через девять недель после выхода в прокат “1+1” стал вторым по популярности французским фильмом. Первое место у комедии “Бобро поржаловать!”.

В 2012 году фильм представлял Францию на церемонии “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Этот фильм стал культовым в Канаде. В частности, с 2012 года его ежегодно показывают на Виндзорском международном кинофестивале.

Спортивный автомобиль Филиппа, на котором ездит Дрисс – это Maserati Quattroporte.

Во время автомобильной гонки в начале фильма большинство трюков выполнял профессиональный каскадер, но в некоторых моментах Омар Си действительно вел машину сам.

В фильме можно заметить две работы Сальвадора Дали: «Постоянство памяти» (в курьерской конторе) и “Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой” (в доме Филиппа).