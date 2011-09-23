Дрисс и Филипп — очень разные. Дрисс — черный выходец из Сенегала, Филипп — чистокровный француз. Дрисс прозябает в парижском гетто, зарабатывая где придется, а Филипп — богатый аристократ, живущий в собственном особняке. Но их главное различие в том, что Дрисс — это крепкий, рослый парень, который за словом в карман не полезет, а Филипп — инвалид-колясочник, полностью парализованный ниже шеи, и ему каждую секунду нужна помощь другого человека.
Именно потребность в сиделке и сводит Филиппа с Дриссом, который в очередной раз остался без работы и пришел к миллионеру на собеседование. Не обладающий никакими навыками ухода за людьми с ограниченными возможностями, Дрисс, тем не менее, привлекает Филиппа своей простотой и непосредственностью. Для Дрисса перспектива ухаживать за инвалидом — удовольствие ниже среднего, но деньги не пахнут. Стороны ударяют по рукам.
С такой сиделкой жизнь Филиппа резко меняется. Темпераментный Дрисс не готов быть просто исполнителем приказов, у него свой взгляд на всё происходящее с боссом. Домашний быт, работа, отдых и даже личная жизнь — Дрисс проникает во все сферы жизни, превращая чопорную жизнь Филиппа в непредсказуемое приключение.
Хотя в реальной жизни человек, ухаживавший за Филиппом был молодым алжирцем по имени Абдель, режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш изменили национальность персонажа на сенегальца, поскольку им понравилось работать с Омаром Си над фильмом «Так близко». Кроме того, у Омара Си, как и у Дрисса, был опыт жизни в обедневших французских пригородах.
В 2012 году Эрик Толедано рассказал, что получил более трех тысяч благодарственных писем от инвалидов-колясочников со всего мира.
Этот фильм с 8,8 миллионами зрителей стал самым успешным в немецком прокате в 2012 году, превзойдя показатели таких фильмов, как “007: Координаты «Скайфолл»”, “Ледниковый период 4: Континентальный дрейф” и “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2”. Это самый успешный французский фильм в истории немецкого кино.
Нервозность и легкая походка Дрисса в сцене, где он впервые встречает Филиппа, были сделаны намеренно — режиссер хотел противопоставить подвижность Дрисса неподвижности Филиппа.
По состоянию на 2013 год этот фильм был самым кассовым фильмом на французском языке за все время в Германии (8,9 миллиона проданных билетов), Испании (2,5 миллиона билетов), Италии (2,5 миллиона), Нидерландах (1,2 миллиона), Швейцарии, Австрии, Израиле, Дания, Исландии, Эстонии, Южной Корее (1,7 млн билетов), Мексике (1,6 млн), Бразилии (1 млн), Колумбии (500 тысяч билетов), Венесуэле, Перу, Гонконге, Новой Зеландии и Норвегии.
Первый фильм в истории, удостоенный награды Фонда Кристофера и Даны Рив, американской некоммерческой организации, миссией которого является помощь людям, страдающим параличом, а также поддержка передовых исследований. 28 ноября 2012 года в Нью-Йорке режиссеры получили награду от этого фонда.
Через девять недель после выхода в прокат “1+1” стал вторым по популярности французским фильмом. Первое место у комедии “Бобро поржаловать!”.
В 2012 году фильм представлял Францию на церемонии “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.
Этот фильм стал культовым в Канаде. В частности, с 2012 года его ежегодно показывают на Виндзорском международном кинофестивале.
Спортивный автомобиль Филиппа, на котором ездит Дрисс – это Maserati Quattroporte.
Во время автомобильной гонки в начале фильма большинство трюков выполнял профессиональный каскадер, но в некоторых моментах Омар Си действительно вел машину сам.
В фильме можно заметить две работы Сальвадора Дали: «Постоянство памяти» (в курьерской конторе) и “Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой” (в доме Филиппа).
Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.
«Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь».
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