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1+1 1+1
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Intouchables

1+1, 2011

2011 / Франция
9.0 Оцените
416 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Дрисс и Филипп — очень разные. Дрисс — черный выходец из Сенегала, Филипп — чистокровный француз. Дрисс прозябает в парижском гетто, зарабатывая где придется, а Филипп — богатый аристократ, живущий в собственном особняке. Но их главное различие в том, что Дрисс — это крепкий, рослый парень, который за словом в карман не полезет, а Филипп — инвалид-колясочник, полностью парализованный ниже шеи, и ему каждую секунду нужна помощь другого человека.

Именно потребность в сиделке и сводит Филиппа с Дриссом, который в очередной раз остался без работы и пришел к миллионеру на собеседование. Не обладающий никакими навыками ухода за людьми с ограниченными возможностями, Дрисс, тем не менее, привлекает Филиппа своей простотой и непосредственностью. Для Дрисса перспектива ухаживать за инвалидом — удовольствие ниже среднего, но деньги не пахнут. Стороны ударяют по рукам.

С такой сиделкой жизнь Филиппа резко меняется. Темпераментный Дрисс не готов быть просто исполнителем приказов, у него свой взгляд на всё происходящее с боссом. Домашний быт, работа, отдых и даже личная жизнь — Дрисс проникает во все сферы жизни, превращая чопорную жизнь Филиппа в непредсказуемое приключение.

Хотя в реальной жизни человек, ухаживавший за Филиппом был молодым алжирцем по имени Абдель, режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш изменили национальность персонажа на сенегальца, поскольку им понравилось работать с Омаром Си над фильмом «Так близко». Кроме того, у Омара Си, как и у Дрисса, был опыт жизни в обедневших французских пригородах.

В 2012 году Эрик Толедано рассказал, что получил более трех тысяч благодарственных писем от инвалидов-колясочников со всего мира.

Этот фильм с 8,8 миллионами зрителей стал самым успешным в немецком прокате в 2012 году, превзойдя показатели таких фильмов, как “007: Координаты «Скайфолл»”, “Ледниковый период 4: Континентальный дрейф” и “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2”. Это самый успешный французский фильм в истории немецкого кино.

Нервозность и легкая походка Дрисса в сцене, где он впервые встречает Филиппа, были сделаны намеренно — режиссер хотел противопоставить подвижность Дрисса неподвижности Филиппа.

По состоянию на 2013 год этот фильм был самым кассовым фильмом на французском языке за все время в Германии (8,9 миллиона проданных билетов), Испании (2,5 миллиона билетов), Италии (2,5 миллиона), Нидерландах (1,2 миллиона), Швейцарии, Австрии, Израиле, Дания, Исландии, Эстонии, Южной Корее (1,7 млн ​​билетов), Мексике (1,6 млн), Бразилии (1 млн), Колумбии (500 тысяч билетов), Венесуэле, Перу, Гонконге, Новой Зеландии и Норвегии.

Первый фильм в истории, удостоенный награды Фонда Кристофера и Даны Рив, американской некоммерческой организации, миссией которого является помощь людям, страдающим параличом, а также поддержка передовых исследований. 28 ноября 2012 года в Нью-Йорке режиссеры получили награду от этого фонда.

Через девять недель после выхода в прокат “1+1” стал вторым по популярности французским фильмом. Первое место у комедии “Бобро поржаловать!”.

В 2012 году фильм представлял Францию на церемонии “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Этот фильм стал культовым в Канаде. В частности, с 2012 года его ежегодно показывают на Виндзорском международном кинофестивале.

Спортивный автомобиль Филиппа, на котором ездит Дрисс – это Maserati Quattroporte.

Во время автомобильной гонки в начале фильма большинство трюков выполнял профессиональный каскадер, но в некоторых моментах Омар Си действительно вел машину сам.

В фильме можно заметить две работы Сальвадора Дали: «Постоянство памяти» (в курьерской конторе) и “Моя жена, обнаженная, смотрит на собственное тело, ставшее лесенкой, тремя позвонками колонны, небом и архитектурой” (в доме Филиппа).

Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп нанимает в помощники человека, который менее всего подходит для этой работы, — молодого жителя предместья Дрисса, только что освободившегося из тюрьмы. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дриссу удается привнести в размеренную жизнь аристократа дух приключений.

9.0 Оцените
416 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 апреля 2012
Премьера в мире 23 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Оливье Накаш
Оливье Накаш
В ролях
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Омар Си
Омар Си
Анн Ле Ни
Анн Ле Ни
Одри Флеро
Одри Флеро
Клотильд Молле
Все актеры и съемочная группа
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Катерина Радюк 12 сентября 2017, 19:57
Второе дыхание
«Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь».

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Федор Наумов 21 мая 2020, 18:25
Сюжет фильма завораживает своей «неправильностью», непредсказуемостью, стечением множества не предвиденных обстоятельств и парадоксов. Резко и круто… Читать дальше…
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