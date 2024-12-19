Двое лучших друзей, Бейбит и Ермек, живут в ауле и проводят свои дни в беззаботных приключениях, мечтая о яркой жизни. Бейбит влюблён в местную красавицу Мадину. Наступает день, когда Бейбит, собравшись с духом, делает ей предложение руки и сердца. Мадина, однако, отказывает ему, но предлагает шанс на будущее: если он станет мобилографом известного кинопродюсера Нурлана Коянбаева, она может изменить своё мнение.

Воодушевленный этой возможностью, Бейбит вместе с верным другом Ермеком отправляется в Алматы в поисках удачи. Их приключения полны комичных ситуаций и неожиданных знакомств: они встречают звёзд из разных сфер, участвуют в забавных съёмках и преодолевают различные трудности на пути к своей мечте. Перемещаясь между гранями дружбы и любви, Бейбит осознаёт, что настоящая ценность не в славе, а в поддержке тех, кто рядом. Смогут ли друзья справиться с трудностями и завоевать не только сердце Мадины, но и доверие Нурлана Коянбаева?