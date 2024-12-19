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Киноафиша Фильмы Қазақ Әлемі

Қазақ Әлемі

Qazaq alemi 18+
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Пойду 126
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О фильме

Двое лучших друзей, Бейбит и Ермек, живут в ауле и проводят свои дни в беззаботных приключениях, мечтая о яркой жизни. Бейбит влюблён в местную красавицу Мадину. Наступает день, когда Бейбит, собравшись с духом, делает ей предложение руки и сердца. Мадина, однако, отказывает ему, но предлагает шанс на будущее: если он станет мобилографом известного кинопродюсера Нурлана Коянбаева, она может изменить своё мнение.
Воодушевленный этой возможностью, Бейбит вместе с верным другом Ермеком отправляется в Алматы в поисках удачи. Их приключения полны комичных ситуаций и неожиданных  знакомств: они встречают звёзд из разных сфер, участвуют в забавных съёмках и преодолевают различные трудности на пути к своей мечте. Перемещаясь между гранями дружбы и любви, Бейбит осознаёт, что настоящая ценность не в славе, а в поддержке тех, кто рядом. Смогут ли друзья справиться с трудностями и завоевать не только сердце Мадины, но и доверие Нурлана Коянбаева?

Қазақ Әлемі - трейлер
Қазақ Әлемі  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 декабря 2024
Дата выхода
19 декабря 2024 Казахстан
Другие названия
Qazaq Alemi
Режиссер
Асар Абулхаиров
В ролях
Нурлан Коянбаев
Жалгас Елеусинов
Багжан Данай
Рахат Акнур
Зарина Хаджиметова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 22 голоса
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1486 В жанре «комедия»  344 В фильмах Казахстана  9
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Аида Ким 10 января 2025, 18:53
Мағынасы жоқ, бос фильм. Жастарға болмайтын мағынасыз арзан күлкі не керек. Көңілім қалды. Аты жер жарады. Мағына жоқ. Реально тупо. Не үшін кірдік
ain2050 28 декабря 2024, 19:22
Шикарный , угарный , офигенный , блин весь зал хохотал весь фильм , каждый казахстанец должен пойти , есть политические нотки , есть правдивый посыл о состояний страны
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Қазақ Әлемі - трейлер
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