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Постер фильма Пигмалион
7.9
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7.9

Пигмалион

, 1938
Pygmalion
Великобритания / драма, мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Пигмалион
7.9

О фильме

Этот фильм первая экранизация пьесы Бернарда Шоу о превращении вульгарной цветочницы Элизы Дулиттл в изысканную светскую даму под чутким руководством профессора фонетики Генри Хиггинса и полковника Пикеринга.

Бернард Шоу написал свою пьесу под вдохновением древнегреческого мифа о скульпторе Пигмалионе, который создал статую Галатеи — девушки до того прекрасной, что он влюбился в нее и стал просить Афродиту оживить свое создание. Богиня любви вдохнула жизнь в Галатею, и Пигмалион женился на ней.

В ролях

Лесли Ховард
Professor Henry Higgins
Уэнди Хиллер
Элайза Дулиттл
Уилфрид Лосон
Alfred Doolittle
Мари Лор
Mrs. Higgins
Дэвид Три
Freddy Eynsford Hill
Эверли Грегг
Mrs. Eynsford Hill
Скотт Сандерлэнд
Colonel Pickering
Джин Каделл
Mrs. Pearce
Леуин МакГраф
Clara Eynsford Hill
Эсме Перси
Count Aristid Karpathy
Режиссер Лесли Ховард, Энтони Асквит
Сценарист Йен Далримпл, Джордж Бернард Шоу, В. П. Липскомб, Сесил Льюис
Композитор Артюр Онеггер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1938
Премьера в мире 29 августа 1938
Дата выхода
6 октября 1938 Великобритания
3 марта 1939 США
2 августа 1946 Чехословакия
Бюджет 87 000 GBP
Производство Pascal Film Productions
Другие названия
Pygmalion, Pigmalion, Pigmalión, Пигмалион, Bernard Shaw's Pygmalion, Der Roman eines Blumenmädchens, Pigmaleão, Pigmalião, Pigmalione, Πυγμαλίων, Пігмаліон, ピグマリオン

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 21 голос
7.7 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  394 В жанре «драма»  175 В жанре «мелодрама»  47 В жанре «комедия»  81 В фильмах Великобритании  33 В фильмах 1938 года  6

Отзывы о фильме

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