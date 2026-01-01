Этот фильм первая экранизация пьесы Бернарда Шоу о превращении вульгарной цветочницы Элизы Дулиттл в изысканную светскую даму под чутким руководством профессора фонетики Генри Хиггинса и полковника Пикеринга.
Бернард Шоу написал свою пьесу под вдохновением древнегреческого мифа о скульпторе Пигмалионе, который создал статую Галатеи — девушки до того прекрасной, что он влюбился в нее и стал просить Афродиту оживить свое создание. Богиня любви вдохнула жизнь в Галатею, и Пигмалион женился на ней.
|6 октября 1938
|Великобритания
|3 марта 1939
|США
|2 августа 1946
|Чехословакия