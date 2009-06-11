«Мальчишник в Вегасе»: Рецензия Киноафиши

Картина, которую российские прокатчики окрестили как «Мальчишник в Вегасе» и которую только что выпустила на отечественные экраны компания «КАРО Фильм», в оригинале именуется The Hangover. Что означает просто-напросто «Похмелье», хотя в известной степени у этого названия «двойное дно»: основной, книжный смысл hangover – «пережиток прошлого». То есть все действие опуса – последний пережиток холостяцкого безумия перед началом новой, семейной жизни, которая, правда, вряд ли будет отличаться у эдаких-то героев от предыдущего безбашенного жития. Впрочем, отбросив все эти лукавые мудрствования, название следовало бы перевести просто и лаконично, как в оригинале: «С бодуна».

Собственно, самое интересное в этом мальчишнике-кибальчишнике мы уже вкратце рассмотрели, а больше на экране рассматривать особо и нечего. Режиссер Тодд Филлипс, чуть ранее прославившийся комедийной реанимацией сюжета про Старски и Хатча, и два его веселых друга-сценариста, Джон Лукас и Скотт Мур, на полном серьезе уверены, что наиболее смешные вещи в жизни – мужские трусы, не прикрывающие пятую точку их владельца, обвислый старческий зад и голый китаец в багажнике. Филлипс с таким упоением впивается камерой в сморщенные телесные складки какого-то дряхлого старца, что поневоле закрадывается вопрос: да неужто авторы этого лас-вегасского пирога будут в аналогичном возрасте выглядеть иначе, ежели они, конечно, к своему ужасу, до него доживут? Впрочем, если регулярно снимать кино про то, как несколько наглотавшихся «руфелина» алкашей имитируют – между сеансами торжественного минета в каком-то красном уголке и вырыванием собственных зубов на глазах у изумленных проституток – изнасилование тигра, украденного у Майка Тайсона, и мастурбацию забытого стриптизеркой младенца, шансы на долгую и счастливую жизнь вряд ли поднимутся выше нулевой отметки.

Правда, справедливости ради стоит заметить, что на этой грандиозной свалке грубых и плоских шуток, за которые в порядочном обществе бьют кошками, батогами и шпицрутенами, изредка попадаются образчики довольно осмысленного юмора. Когда шурин-социопат в колоритном исполнении Зака Галифианакиса (он представляет собою, пожалуй, наиболее запоминающийся типаж во всем филлипсовском аттракционе) спрашивает, действительно ли в вегасском «Цезарь-Паласе» останавливался Цезарь, становится и вправду смешно. Еще смешнее становится, когда тот же самый шурин, узнав о кольце, бережно хранимом со времен холокоста, оглашает пространство изумленным возгласом: «Не знал, что в холокост раздавали кольца». Однако самое смешное замечание – уже, правда, за пределами кадра – принадлежит продюсеру Дэну Голдбергу: «Это комедия в чистом виде. Здесь много трюков, помятых машин, драк, испорченного имущества, безумных голых мужиков, тигров, парней, которым наваляли, – так что работенка у нас была не из простых». Последнюю часть фразы можно, в принципе, отнести не только к сотворению, но также и к просмотру этого шедевра мировой кинематографии: не всякая, знаете ли, птица долетит до середины мальчишника…

Vlad Dracula