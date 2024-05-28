«Шаг к мечте: Раз и навсегда»: Рецензия Киноафиши

В мире, где «успешный успех» стал мемом, кино о достижении мечты все равно продолжает завоевывать сердца публики и зарабатывать миллионы в прокате. Таким стал и вышедший в 2023 году китайский фильм Да Пэна «Шаг к мечте: раз и навсегда», поддержав традицию высоких сборов режиссера. Работа попала в список самых кассовых картин мира по версии «КиноПоиска», собрав чуть более 135 млн долларов в прокате. В чем секрет «успешного успеха» истории — в умелом сочетании драмы с комедией, мощных массовых сценах или жизнеутверждающем посыле?

Чэнь Шо (Ван Ибо) с детства влюблен в танцы, но сейчас ему приходится помогать своей матери с семейным бизнесом, чтобы выплатить долг за лечение отца. Поэтому парень крутит хэдспины, играя супергероев на детских праздниках, совмещает брейк-данс со спасением миров. Однако мечта попасть в профессиональный коллектив не покидает. В престижной команде уличных танцев «Восклицательный знак» как раз находится вакантное местечко: тренер Динг Лей (Хуан Бо) возмущен поведением зазнавшегося танцора Кевина и, желая проучить наглеца, ненадолго приглашает ему на замену Чэна. Удастся ли герою исполнить свою мечту и остаться со «Знаками»?

Ответ на этот вопрос мы узнаем после нескольких поворотов сюжета. Искренне сопереживая главному герою, мы то теряем надежду, то обретаем ее вновь. Динамика фильма не даст заскучать: персонажи постоянно оказываются в ситуации выбора. Закрыть группу или заработать на аренду студии, снявшись в унизительной рекламе с танцующими мусорками? Оставить талантливого Чэна в команде или согласиться на контракт с Кевином, избавляющим от всех финансовых проблем по щелчку пальцев? Вновь решить все самому или спросить мнение у членов команды? Несмотря на эти вызовы, мать Чэна признается: «Я никогда не видела его таким счастливым».

Шаг к мечте: Раз и навсегда

Молодая танцевальная команда, изнурительные тренировки перед важным выступлением и эффектная сцена батла в конце — все это напоминает другой «шаг», франшизу Энна Флетчера «Шаг вперед». Но кино Да Пэна оказалось на шаг впереди: оно совместило в себе темы семи американских фильмов и лучше раскрыло персонажей, каждому из которых хочется сопереживать.

Главный герой упорно шагает к мечте, несмотря на скептическое отношение мастера, тренер переживает внутренний конфликт и горит желанием закрыть гештальт молодости, один из «знаков» покидает команду ради семьи, которая не разговаривает с ним уже несколько лет, а мать Чэна сначала не может вернуться к своему любимому делу — вокалу, который напоминает ей о смерти мужа. Помимо сочувствия мы испытываем умиление и искренне радуемся за танцора, который обретает вторую половинку и друзей-единомышленников.

Шаг к мечте: Раз и навсегда

Этим кино отличается от другой истории о зависимости от своего дела — мрачной «Одержимости» Дэмьена Шазелла. Здесь герой не один, сюжет достаточно жизнеутверждающий, а драма приправлена комическими эпизодами: ободряя Чэна перед выходом на сцену, тренер признается, что в моменты волнения надевает памперсы. Все изображено в позитивных тонах, что подчеркивает и яркая картинка: пестрые улочки Китая, разноцветные восковые фигуры семейной закусочной и ярко-красный шлем Чэна, позволяющий долго крутиться на голове.

После его трюков сразу хочется сказать: «Вы — в «Танцах»!» От финальной сцены батла команд и «дуэли» Чэна с Кевином перехватывает дыхание. Необычные движения — фишку главного героя — поддерживает оператор, камера которого будто пританцовывает рядом. Конечно, по драматургии «успешного кино» ученик превзойдет своего учителя. Но надо видеть, как он это сделает и какой эффектный восклицательный знак — символ команды — вместе с тренером поставит в финале.

Шаг к мечте: Раз и навсегда

Эмоциональная концовка трогает всех: и маму героя с ее ухажером, и девушку Чэна, и весь зал кинотеатра, с задних рядов которого доносится: «Как перестать рыдать?» Этот фильм, несмотря на шаблонный сюжет и предсказуемую драматургию, выверен так, что бьет точно по чувствам зрителей. После танцевальных номеров команды публика начинает дружно аплодировать. Наверное, так же вместе аплодировали и судьи кинофестиваля стран БРИКС, специальный приз которого получила эта невероятно душевная работа Да Пэна.

Дарья Соколова