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Мой слуга Годфри Мой слуга Годфри
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My Man Godfrey

Мой слуга Годфри, 1936

1936 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Во время Великой Депрессии некая игра заносит богатую, избалованную, но очаровательную Айрин Буллок, а также ее стервозную сестру Корнелию к городской свалке, где они встречают бездомного Годфри. Встреча заканчивается тем, что Айрин нанимает его дворецким. Работая у нее, он выясняет, что Буллоки — воплощение праздных, своенравных и избалованных богачей. Вскоре Айрин влюбляется в своего «протеже», однако он чувствует, что роман между слугой и хозяйкой невозможен, независимо от таинственного прошлого Годфри…

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1936
Премьера в мире 1 сентября 1936
Возраст 12+
Режиссер
Грегори Ла Кава
В ролях
Уильям Пауэлл
Кэрол Ломбард
Элис Брэйди
Гэйл Патрик
Юджин Паллетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мой слуга Годфри 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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