Веселый развод, 1934

Гай Холден популярный американский танцор степа, успешно закончив гастрольное ревю в Париже, прибывает в Лондон в сопровождении своего лучшего друга адвоката Эгберта. Здесь должен состояться финальный концерт европейских гастролей. В лондонском порту он, волей случая, знакомится с Мими Глоссоп и сразу же влюбляется в нее. Девушка же, тем временем, озабочена другой проблемой — она жаждет развестись со своим мужем геологом. Но для этого она должна, по совету юриста, отправиться на английский морской курорт, где все подстроено так чтобы профессиональный нанятый свидетель имел возможность получить доказательства ее неверности. Только в этом случае она сможет получить свободу от уз брака, таковы Английские законы. Конечно же, план юриста терпит крах и возникает путаница, Мими принимает Гая, за подставного свидетеля и соответственным образом начинает с ним обращаться…