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Постер фильма Веселый развод
7.8
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7.8

Веселый развод

, 1934
The Gay Divorcee
США / комедия, мюзикл, мелодрама / 18+
Постер фильма Веселый развод
7.8

О фильме

Гай Холден популярный американский танцор степа, успешно закончив гастрольное ревю в Париже, прибывает в Лондон в сопровождении своего лучшего друга адвоката Эгберта. Здесь должен состояться финальный концерт европейских гастролей. В лондонском порту он, волей случая, знакомится с Мими Глоссоп и сразу же влюбляется в нее. Девушка же, тем временем, озабочена другой проблемой — она жаждет развестись со своим мужем геологом. Но для этого она должна, по совету юриста, отправиться на английский морской курорт, где все подстроено так чтобы профессиональный нанятый свидетель имел возможность получить доказательства ее неверности. Только в этом случае она сможет получить свободу от уз брака, таковы Английские законы. Конечно же, план юриста терпит крах и возникает путаница, Мими принимает Гая, за подставного свидетеля и соответственным образом начинает с ним обращаться…

В ролях

Фред Астер
Фред Астер
Гай Холден
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Mimi Glossop
Элис Брэйди
Тётя Хортенс
Эдвард Эверетт Хортон
Egbert 'Pinky' Fitzgerald
Эрика Родс
Rodolfo Tonetti
Эрик Блор
The Waiter
Лиллиэн Майлз
Singer - Continental Number
Чарльз Коулмэн
Guy's Valet
Уильям Остин
Cyril Glossop
Бетти Грэйбл
Бетти Грэйбл
Dance Specialty - Knock Knees
Режиссер Марк Сэндрич
Сценарист Дуайт Тейлор, Кеннет Уэбб, Сэмюэл Хоффенштайн, Джордж Марион мл.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 12 октября 1934
Дата выхода
24 апреля 1935 Аргентина
8 апреля 1935 Великобритания 12A
3 октября 1935 Венгрия
25 марта 1935 Дания
13 сентября 1935 Ирландия PG
4 октября 1935 Испания
3 января 1935 Мексика
11 апреля 1936 Португалия
12 октября 1934 США NR
15 сентября 1935 Финляндия
28 декабря 1934 Франция U
20 апреля 1935 Швеция 15
Бюджет $520 000
Сборы в мире $6 879
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
The Gay Divorcee, Continental, La alegre divorciada, A Alegre Divorciada, The Gay Divorce, Веселый развод, Cerco il mio amore, Continental - hupainen avioero, De vroolijke gescheidene, Divorţul vesel, En glad skilsmässa, Hupainen avioero, I efthymi zontohira, Iloinen avioero, Konchinentaru, L'alegre divorciada, La divorcée joyeuse, La Joyeuse Divorcée, Lustige Scheidung, Scheidung auf amerikanisch, Vesela raspuštenica, Wesoła rozwódka, Веселе розлучення, コンチネンタル, Kontinental

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 22 голоса
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  468 В жанре «комедия»  98 В жанре «мюзикл»  20 В жанре «мелодрама»  60 В фильмах США  315 В фильмах 1934 года  2
Обновлено 9 марта 2023

Цитаты

Tonetti [не может вспомнить пароль «Случай — глупое имя судьбы», Тонетти постоянно путает его] Случай — глупое имя судьбы. / Назови мне имя для случая, и я буду дураком. / Судьба — глупая штука, чтобы рисковать. / Я — судьба, с которой рискуют глупцы. / Есть вероятность, что судьба — глупа. / Судьба — глупая вещь. Рискуй.

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