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Цирк
The Circus
Цирк, 1928
1928 / США
8.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Жанр:
комедия
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О фильме
Грустная комедия о приключениях Чарли в составе гастролирующего цирка.
Развернуть
8.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
1 час 11 минут
Год выпуска
1928
Премьера в мире
6 января 1928
Возраст
0+
Режиссер
Чарльз Чаплин
В ролях
Чарльз Чаплин
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про цирк
2 постера
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31 октября 2016 13:12
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