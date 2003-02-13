«Поймай меня, если сможешь»: Рецензия Киноафиши

Спилберг наконец-то снял фильм, в котором нет мальчиков-роботов, инопланетян, страха перед неизвестностью и длительных сцен с торжественной музыкой.

«Поймай меня, если сможешь» снят в более легком и абсолютно реалистическом (фильм снят на основе реальных событий) жанре, но, как и положено фильму такого режиссера, на высочайшем профессиональном уровне, с безупречным вкусом. Широты же затронутых «вечных» тем этому фильму не занимать - фильм не просто про ловкого (очень ловкого) парня, но и про одиночество, про любовь (в широком смысле этого слова), про взаимопонимание людей… (Стоп – становится похоже на школьное сочинение).

«Поймай меня, если сможешь» смотрится на одном дыхании.

Сюжет такой: Ди Каприо – мошенник, подделывающий банковские чеки и документы, удостоверяющие личность , а Том Хэнкс – полицейский. Один - убегает, второй - догоняет.

Звезда «Титаника» - мошенник не простой, а очень сообразительный, обладающий колоссальным самообладанием, врожденной артистичностью: он не просто подделывает документы, он каждый раз вживается в соответствующую роль и отыгрывает ее до конца, будь то роль пилота, врача или школьного учителя. Том Хэнкс – тоже не простой полицейский, он немного смешон и нелеп (вроде, волка в «Ну, погоди!»), но при этом очень чуткий психолог и просто хороший человек.

Действие происходит в 60-х, и атмосфера передана очень хорошо – одежда, прически, автомобили, даже музыка тех лет, которая мгновенно узнается теми, кто слушает радио «Эрмитаж». Нам, привыкшим смотреть фантастику, часто фильмы про пришельцев и киборгов представляются более реалистичными, чем фильмы про прошедшие времена (кажется, что и лица у сегодняшних актеров, какие-то слишком современные; и говорят они как-то не так; да и вообще в старые времена все нецветное было…). При просмотре «Поймай меня», таких ощущений не возникало ни на секунду, погружение в эпоху происходит с первых кадров.

Хочется отметить такую, как мне показалось, особенность фильма. Несмотря на то, что в нем тема про детей и родителей занимает не последнее место, никаких намеков на «genaration gap» (да, по-русски выразиться сложнее – «борьба поколений»?) не наблюдалось. Между «отцами» и «детьми» царило полное (и очень трогательное) взаимопонимание и преемственность.

У главного героя, можно сказать, было даже два отца – родной (Christopher Walken) и полицейский из отдела борьбы с финансовыми преступлениями (Том Хэнкс).Ну, что еще?.. Ди Каприо как-то вырос, повзрослел, в общем, стал похож на человека, стал виден профессиональный актер (надо обязательно сходить на «Банды Нью-Йорка»). А с бородой и локонами а-ля Курт Кобейн смотрится вообще обалденно. Том Хэнкс в очках кажется немного странным, в своих предыдущих фильмах он выглядел моложе.

В фильме немало фрагментов, когда невозможно не рассмеяться. В зале постоянно раздавался чей-то громкий хохот, который заводил всех остальных. Юмор в фильме очень «интеллигентный», что ли, нет откровенно глупых шуток или положений.

В конце картины нас ждет, нет, не хэппи-энд, но что-то на него похожее. Полицейский и бандит стали друзьями, и живут так до сих пор, изредка сажая в тюрьму других фальшивомонетчиков и аферистов.

Из зала выходишь с добрым чувством не зря проведенного времени. Хочется что-нибудь эдакое сделать, пересилить себя, вжиться в чужую роль, стать в чем-то похожим на героев фильма.

Приятного просмотра и всем вам.

P.S. Леонардо Ди Каприо так хорошо сыграл, что когда мы вышли из кино и увидели продавца шавермы в футболке с Ди Каприо, даже немножко расстроились: «Он же не только в Титанике играл, за что его на футболку-то?..»