Форрест Гамп, 1994

Форрест Гамп – простой парень с очень низким интеллектом, но очень добрым нравом. Он переживает счастливое детство со своей лучшей и единственной подругой Дженни. Когда мать Форреста предоставляет ему самому выбирать свою судьбу, отправляется во Вьетнам. Там герой находит новых друзей по имени Дэн и Бубба, выигрывает медали, создает знаменитый флот для ловли креветок, вдохновляет людей на бег трусцой, увлекается пинг-понгом, создает будущие смайлы, сочиняет наклейки на бамперы и песни и даже несколько раз встречается с президентом. Однако все это время он не может забыть про Дженни, которая уже связала свою жизнь с другим…
Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм рассказывает от лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девушку, с которой дружил в детстве,но взаимность приходит слишком поздно. Фильм заслуженно получил несколько «Оскаров», в том числе «Оскара» за лучшую картину года. Мир больше никогда не будет прежним с тех пор, как вы увидите его глазами Форреста Гампа.