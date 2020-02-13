Форрест Гамп, 1994

Форрест Гамп – простой парень с очень низким интеллектом, но очень добрым нравом. Он переживает счастливое детство со своей лучшей и единственной подругой Дженни. Когда мать Форреста предоставляет ему самому выбирать свою судьбу, отправляется во Вьетнам. Там герой находит новых друзей по имени Дэн и Бубба, выигрывает медали, создает знаменитый флот для ловли креветок, вдохновляет людей на бег трусцой, увлекается пинг-понгом, создает будущие смайлы, сочиняет наклейки на бамперы и песни и даже несколько раз встречается с президентом. Однако все это время он не может забыть про Дженни, которая уже связала свою жизнь с другим…