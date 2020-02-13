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Форрест Гамп Форрест Гамп
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Forrest Gump

Форрест Гамп, 1994

1994 / США
8.6 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Форрест Гамп – простой парень с очень низким интеллектом, но очень добрым нравом. Он переживает счастливое детство со своей лучшей и единственной подругой Дженни. Когда мать Форреста предоставляет ему самому выбирать свою судьбу, отправляется во Вьетнам. Там герой находит новых друзей по имени Дэн и Бубба, выигрывает медали, создает знаменитый флот для ловли креветок, вдохновляет людей на бег трусцой, увлекается пинг-понгом, создает будущие смайлы, сочиняет наклейки на бамперы и песни и даже несколько раз встречается с президентом. Однако все это время он не может забыть про Дженни, которая уже связала свою жизнь с другим…

  • В сцене, когда Форрест выступает на митинге, у его микрофона выдергивается вилка, и зрители не могут его услышать. По признанию Тома Хэнкса, тогда он сказал: «Иногда, когда люди едут во Вьетнам, они возвращаются домой без ног. Иногда вообще не возвращаются. Это плохо. Это все, что я могу сказать об этом».
  • Том Хэнкс не получил актерский гонорар за этот фильм: вместо этого он взял процент от его сборов. К счастью, фильм выстрелил и принесли ему 40 миллионов долларов.
  • Дэн носит медаль с надписью «Защитите нас в бою». Его носил во Вьетнаме зять Гэри Синиза, сыгравшего лейтенанта, Джек Триз, в 1967-68 годах.

Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм рассказывает от лица главного героя Форреста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный успех во всем, а он любит девушку, с которой дружил в детстве,но взаимность приходит слишком поздно. Фильм заслуженно получил несколько «Оскаров», в том числе «Оскара» за лучшую картину года. Мир больше никогда не будет прежним с тех пор, как вы увидите его глазами Форреста Гампа.

8.6 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 12 сентября 2014
Премьера в мире 23 июня 1994
Возраст 12+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Робин Райт
Робин Райт
Гэри Синиз
Гэри Синиз
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Салли Филд
Салли Филд
Все актеры и съемочная группа
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На момент своего появления на экранах Форрест Гамп из одноименной ленты уже имел ряд “братьев по разуму” - из фильмов о таких же, как он, в чем-то неполноценных людях с добрым сердцем. Так, чуть ли не близнецом называют героя Хоффмана из фильма “Человека дождя”, да и фильмы “Рожденный четвертого июля” и “Запах женщины”, в принципе, можно отнести туда же. То есть работа Земекиса, завоевавшая колоссальные зрительские симпатии и столь же колоссальный…
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Ирина Светлова 4 ноября 2020, 12:28
Прекрасный фильм! Идет долго, но это совсем не чувствуется
Валерия Воронова 26 декабря 2019, 11:22
Отличный, очень добрый фильм. Вроде в нём нет ничего особенного, но чем-то он цепляет и долго не отпускает. К тому же, фильм не надоедает, сколько бы… Читать дальше…
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