Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен, 1964

Молодой вольнодумец и диссидент Костя Иночкин, будучи на отдыхе в пионерлагере, переплывает местную реку вопреки запретам начальника лагеря Дынина, за что тот исключает героя. Чтобы не расстраивать свою бабушку, Костя решает тайком вернуться в лагерь и жить там до конца смены. Когда об этом прознают его друзья, они начинают всячески помогать Иночкину, таская ему еду и укрывая его под сценой. Но прикрытие Кости грозит раскрыть приближающийся родительский день…