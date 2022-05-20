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Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен, 1964

1964 / СССР
8.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 8
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Молодой вольнодумец и диссидент Костя Иночкин, будучи на отдыхе в пионерлагере, переплывает местную реку вопреки запретам начальника лагеря Дынина, за что тот исключает героя. Чтобы не расстраивать свою бабушку, Костя решает тайком вернуться в лагерь и жить там до конца смены. Когда об этом прознают его друзья, они начинают всячески помогать Иночкину, таская ему еду и укрывая его под сценой. Но прикрытие Кости грозит раскрыть приближающийся родительский день…

  • Этот фильм стал дебютом в большом кино для великого советского кинорежиссера Элема Климова и его выпускной дипломной работой из ВГИКа. Климов был лауреатом кинофестиваля ВГИК, отличником и ранее уже снял две короткометражки с детьми, поэтому его допустили к съемкам на студии Мосфильм, хотя он был еще студентом. 
  • Сыгравший главную роль Виктор Косых не был профессиональным актером: ассистент по кастингу нашел его прямо в школе, на уроке физкультуры. На пробах он выступил так успешно, что впечатленный Климов сразу отпустил остальных кандидатов. 
  • Фильм снимался в настоящем пионерлагере на берегу Оки. Когда начали сниматься первые сцены с заплывами, выяснилось, что Косых наврал режиссеру о своем умении плавать, поэтому его отправили заниматься с инструктором, снимая других детей.

В пионерлагере над всеми властвует директор Дынин, покровительствуя свирепой докторше. Все напуганы угрозой эпидемии. Поэтому порядок - это единственное оружие всех и каждого. Несчастье пионера Иночкина именно в том, что ему никак не удается вписаться в лагерные инструкции. Иночкин отчисляется из лагеря, но чтобы не огорчать любимую бабушку, он возвращается и переходит на нелегальное положение.

8.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1964
Премьера в России 9 октября 1964
Премьера в мире 9 октября 1964
Возраст 6+
Режиссер
Элем Климов
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Арина Алейникова
Илья Рутберг
Лидия Смирнова
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 2 постера
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20 мая 2022 17:48
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