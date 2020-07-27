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Постер фильма Его девушка Пятница
7.9
Его девушка Пятница - Трейлер
Киноафиша Фильмы Его девушка Пятница
7.9

Его девушка Пятница

, 1940
His Girl Friday
США / комедия, мелодрама, драма / 18+
Билеты
Трейлеры
Билеты
Постер фильма Его девушка Пятница
7.9
Билеты
Его девушка Пятница - Трейлер
Его девушка Пятница  Трейлер

О фильме

Уолтер Бернc - главный редактор газеты, Хильди Джонсон - его бывшая жена и лучший репортер. Она приходит сообщить Уолтеру, что выходит замуж и покидает газету. Прожженный циник, тот все еще любит Хильди, да и лучшего сотрудника терять не хочет, поэтому он дает ей последнее задание - взять интервью у приговоренного к смерти Мерфи. Это будет ее лучший репортаж, вершина карьеры... Далее, как и должно быть в комедиях Хоукса, начинают происходить самые дикие и немыслимые вещи...

В ролях

Кэри Грант
Кэри Грант
Уолтер Бернс
Розалинд Расселл
Хилди Джонсон
Ральф Беллами
Ральф Беллами
Брюс Болдуин
Джин Локхарт
Джин Локхарт
Sheriff Hartwell
Портер Холл
Портер Холл
Мерфи
Эрнест Трукс
Bensinger
Клифф Эдвардс
Endicott
Клэренс Колб
Mayor
Роско Карнс
McCue
Фрэнк Дженкс
Wilson
Режиссер Ховард Хоукс
Сценарист Бен Хект, Чарльз Ледерер, Чарльз МакАртур
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 11 января 1940
Дата выхода
29 апреля 1940 Аргентина
4 марта 1940 Бразилия
23 августа 1946 Италия
18 января 1940 Канада PG
12 июня 1940 Мексика
18 января 1940 США
12 января 1945 Франция
17 февраля 1940 Швеция
19 сентября 1986 Япония R18+

Где посмотреть фильм

КИОН
Сборы в мире $266
Производство Columbia Pictures
Другие названия
His Girl Friday, Ayuno de amor, La dame du vendredi, Howard Hawks' His Girl Friday, Jeho dívka Pátek, Luna nueva, O Grande Escândalo, Sein Mädchen für besondere Fälle, A nagy sztori, A pénteki barátnő, Det ligger i blodet, Dziewczyna Piętaszek, Jego dziewczyna, Jejum de Amor, Jo merginos penktadienis, La signora del venerdì, Lluna nova, Mâna lui dreaptã, Meidän vastaeronneiden kesken, Meidän vastaeronneitten kesken, Mi asistente favorita, Na'arato Sheshet, Njegova djevojka Petko, Njegovo dekle Petek, Oss nysskilda emellan, Sensationen, Siste sensasjon, Siste sensasjon (Så gifter vi oss igjen), Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου, Его девушка Пятница, Його дівчина П'ятниця, Момиче за всичко, Новини за първа страница, Његова девојка Петко/Njegova devojka Petko, ヒズ・ガール・フライデー, 小報妙冤家, Cümə Qızı, 星期五女郎, 그의 연인 프라이데이, 小报妙冤家, Sein Maedchen fuer besondere Faelle, Xanapantrevomai tin gynaika mou

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 21 голос
7.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  439 В жанре «комедия»  93 В жанре «мелодрама»  56 В жанре «драма»  197 В фильмах США  300 В фильмах 1940 года  6

Трейлеры фильма

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Его девушка Пятница - Трейлер
Его девушка Пятница Трейлер
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Мир Искусства
17:15 от 500 ₽
Полное расписание и билеты

Его девушка Пятница - смотреть в онлайн-кинотеатре

Его девушка Пятница

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«Его девушка Пятница» в кинотеатрах

чт 16
Как купить билеты на сеанс фильма «Его девушка Пятница»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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