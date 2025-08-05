«Плохие парни 2»: Рецензия Киноафиши

В зарубежный прокат вышло продолжение мультфильма «Плохие парни» от студии DreamWorks — не путать с криминальной франшизой Майкла Бэя с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. Мультик, рассчитанный не только на детей, но и на взрослых, неплохо стартовал в кинотеатрах, собрав за первый уик-энд $44,5 млн.

После авантюр, показанных в первой части, Волк, Акула, Змея, Пиранья и Тарантул снова в сборе. Команда бывших бандитов, где есть взломщик, хакер, вор и силач, решила встать на путь исправления. В тщетных попытках найти самую обыкновенную работу группа друзей снова вовлекается в криминал. На этот раз им придется посодействовать банде Кошки-Кошки и принять участие в ее грандиозном плане: похитить ракету, смарт-часы по управлению ей, а также установить огромный магнит на спутник, чтобы забрать все золото Земли себе. Вариантов отказаться нет, поскольку под угрозой репутация Дианы, возлюбленной Волка. Приходится ввязываться в грязное дело, импровизировать и поворачивать ход событий в более дружелюбное русло.

Как корабль назовешь, так он и поплывет. Собственно, отчасти поэтому плохие парни и встревают в различные передряги, не имея возможности хоть немного реабилитироваться в глазах общественности, какими бы благими ни были их намерения. Тем не менее именно такая завязка позволяет поговорить о проблеме того, когда чаще всего встречают по одежке, а провожают по уму. Трогательная история друзей, изложенная простым и увлекательным языком, побуждает задуматься о нашем отношении к не таким, как все. Возможно, плохие парни не такие уж и плохие, а в их руках оказывается спасение всего человечества. Даже если это стоит сравнительно небольших жертв.

Режиссеры проекта Пьер Перифел и Джейпи Санс создали первоклассный анимационный фильм, способный составить крепкую конкуренцию Pixar и Disney. Помимо затрагивания глубоких общечеловеческих смыслов, авторам удалось по-новому взглянуть на уже знакомых героев, надавить на самое больное и позволить совершить им логичную трансформацию. Так, в финале Волк и компания поступают на секретную службу, поскольку их навыков хватит, чтобы обеспечить миру безопасность. И это значит, что третью и не менее увлекательную часть франшизы зрителям точно стоит ждать, чтобы взглянуть на приключения команды в новом статусе.

Сюжет же сиквела — это мощный аттракционный экшен с быстрой сменой событий и клиповым монтажом. Здесь есть гонки на машинах, рукопашные бои, любовные интриги, встречи и предательства, а самое эффектное — выход в космос. Сцена, где герои догоняют взлетающую ракету на вертолете — это что-то за гранью даже самой хитро придуманной фантастики. Однако преимущество анимации в том, что в ней возможно всё. Так что по-хорошему приятное безумие обеспечено — возможно даже, что в тени останутся шпионские боевики с высокотехнологичными трюками.

Отдельно стоит отметить юмор. В сравнении с первой частью авторы сценария расшутились, добавив к комедии положений и туалетному юмору нотки актуальности. Так, шутки про френдзону соседствуют с ситуациями, когда мистер Пиранья не может сдерживать газы.

Тех, кто осмелится смотреть «Плохих парней 2» в оригинальной озвучке, будет ждать приятный бонус в виде актерского состава. Сэм Рокуэлл, Крэйг Робинсон, Зази Битц, Лилли Сингх, Даниэль Брукс, Мария Бакалова и другие голливудские звезды добавили проекту узнаваемости.

Вердикт «Плохим парням 2» хочется вынести однозначно положительный. Мультфильм идеально подойдет и для бодрых проводов последнего месяца лета, и для домашнего просмотра всей семьей.