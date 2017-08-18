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Постер фильма Воспитание крошки
8.0
Киноафиша Фильмы Воспитание крошки
8.0

Воспитание крошки

, 1938
Bringing Up Baby
США / комедия, мелодрама / 18+
Палеонтолог встречает взбалмошную девицу за день до своей свадьбы
Постер фильма Воспитание крошки
8.0

О фильме

Дэвид Хаксли — чудаковатый палеонтолог, последние четыре года жизни по косточке воссоздающий скелет бронтозавра. За день до свадьбы злодейка-судьба сталкивает его со Сьюзан, неуемной молодой девицей, которая тут же положила на него глаз и начала причинять бесконечные неприятности, пытаясь заполучить его. Венцом всеобщего кавардака является постоянно путающийся под ногами леопард ее тетушки по кличке Крошка. Дэвид, пытаясь вырваться из сетей Сьюзан, попадает во все более и более смешные ситуации.

В ролях

Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Сьюзан Вэнс
Кэри Грант
Кэри Грант
Дэвид Хаксли
Чарльз Рагглз
Major Applegate
Уолтер Кэтлетт
Slocum
Бэрри Фицджералд
Aloysius Gogarty
Мэй Робсон
Aunt Elizabeth
Фриц Фельд
Фриц Фельд
Dr. Lehman
Леона Робертс
Mrs. Gogarty
Джордж Ирвинг
Alexander Peabody
Тала Бирелл
Mrs. Lehman
Режиссер Ховард Хоукс
Сценарист Дадли Николс, Хагар Вильде
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1938
Премьера в мире 16 февраля 1938
Дата выхода
16 февраля 1938 Россия 16+
7 марта 1938 Бразилия L
2 марта 1938 Великобритания
18 марта 1966 Германия
16 февраля 1938 Казахстан
18 февраля 1938 США
16 февраля 1938 Украина
1 января 1941 Франция
17 августа 1939 Япония G

Где посмотреть фильм

ОККО
Бюджет $1 073 000
Сборы в мире $13 968
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
Bringing Up Baby, La adorable revoltosa, Leoparden küßt man nicht, Ingen fara på taket, L'impossible Monsieur Bébé, Akachan kyôiku, As duas 'Feras', Baby You Have This, Beebiga kimpus, Crescând bebelușul, Det ordner seg nok, Drapieżne maleństwo, Duas Feras, Een lastige baby, Han, hun og leoparden, Hätä ei lue lakia, Hoe gaat 't met je baby, I gynaika me tin leopardali, L'impossible Mr Bébé, La fiera de mi niña, Leopárd kisasszony, Leopardí zena, Leopardul Suzanei, Levada da Breca, Mažylio auklėjimas, Nevolje sa bebom, Nősténytigris, Párducbébi, Quina fera de nena!, Silom dadilja, Susanna!, Tarbiat al-tefl, Tarbiyat e Baby, Tezavna vzgoja, Xypna, moro mou, Η γυναίκα με τη λεοπάρδαλη, Ξύπνα μωρό μου, Виховання крихітки, Воспитание крошки, Да отгледаш Бебчо, 育嬰奇譚, 赤ちゃん教育, Tehlikeli Bebek, A Levada da Breca, Nősténytigris(, 管教贝贝, 魔胎, 아이 양육, Susanna, 베이비 길들이기

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 21 голос
7.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  302 В жанре «комедия»  64 В жанре «мелодрама»  31 В фильмах США  208 В фильмах 1938 года  3

Цитаты

Mrs. Random Ну а ты кто?
David Huxley Не знаю. Сегодня я не совсем сам собой.
Mrs. Random В этих шмотках ты выглядишь полным идиотом.
David Huxley Это не *моя* одежда.
Mrs. Random А где же тогда твоя одежда?
David Huxley Я *потерял* свою одежду!
Mrs. Random А зачем ты надел *эту* одежду?
David Huxley Потому что я вдруг стал *голубым*!
Mrs. Random Послушай, молодой человек, прекрати эту чушь. Что ты делаешь?
David Huxley Сижу посреди 42-й улицы и жду автобус.

Отзывы о фильме

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Воспитание крошки

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