Mrs. Random Ну а ты кто?

David Huxley Не знаю. Сегодня я не совсем сам собой.

Mrs. Random В этих шмотках ты выглядишь полным идиотом.

David Huxley Это не *моя* одежда.

Mrs. Random А где же тогда твоя одежда?

David Huxley Я *потерял* свою одежду!

Mrs. Random А зачем ты надел *эту* одежду?

David Huxley Потому что я вдруг стал *голубым*!

Mrs. Random Послушай, молодой человек, прекрати эту чушь. Что ты делаешь?