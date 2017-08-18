Дэвид Хаксли — чудаковатый палеонтолог, последние четыре года жизни по косточке воссоздающий скелет бронтозавра. За день до свадьбы злодейка-судьба сталкивает его со Сьюзан, неуемной молодой девицей, которая тут же положила на него глаз и начала причинять бесконечные неприятности, пытаясь заполучить его. Венцом всеобщего кавардака является постоянно путающийся под ногами леопард ее тетушки по кличке Крошка. Дэвид, пытаясь вырваться из сетей Сьюзан, попадает во все более и более смешные ситуации.
|16 февраля 1938
|Россия
|16+
|7 марта 1938
|Бразилия
|L
|2 марта 1938
|Великобритания
|18 марта 1966
|Германия
|16 февраля 1938
|Казахстан
|18 февраля 1938
|США
|16 февраля 1938
|Украина
|1 января 1941
|Франция
|17 августа 1939
|Япония
|G