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Джентльмены удачи Джентльмены удачи
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Джентльмены удачи, 1971

1971 / СССР
8.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время экспедиции в Средней Азии археологи находят золотой шлем Александра Македонского. Ценный артефакт похищает преступная банда во главе с вором-рецидивистом Александром Белым по кличке “Доцент”. Поймать бандитов по горячим следам не удается. Уже в Москве руководитель экспедиции сталкивается в автобусе с главарем, которого запомнил в лицо… но вскоре понимает, что ошибся. Ветеран Евгений Трошкин, которого профессор принял за Доцента, похож на преступника как две капли воды. Сотрудники милиции принимают решение: внедрить “близнеца” в банду, чтобы вывести преступников на чистую воду и вернуть артефакт.

  • Сценарий к фильму Георгий Данелия написал в соавторстве с известной писательницей Викторией Токаревой. “Джентльмены удачи” - второй опыт работы Токаревой в качестве сценариста. 
  • Съемки фильма продолжались всего три месяца и проходили в Москве и Самарканде.  
  • В сцене, где герои сбегают из тюрьмы, вместо цемента в цистерну залили смесь из манной каши с бражкой. А вот одежду персонажей пришлось испачкать в настоящем цементе.
  • В честь героев всенародно любимой комедии было установлено два памятника. Один из них находится в городе Тараз, Казахстан, второй - в Москве.

Заведующий детским садом Трошкин оказывается как две капли воды похож на бандита по кличке "Доцент", похитившего у археологической экспедиции уникальный шлем Александра Македонского. Милиция "внедряет" добряка Трошкина в воровскую среду, и ему ничего не остается, кроме как старательно играть роль своего двойника-злодея.

8.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1971
Премьера в России 13 декабря 1971
Премьера онлайн 22 сентября 2021
Премьера в мире 13 декабря 1971
Возраст 0+
Режиссер
Александр Серый
В ролях
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Савелий Крамаров
Савелий Крамаров
Раднэр Муратов
Раднэр Муратов
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Все актеры и съемочная группа
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