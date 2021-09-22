Джентльмены удачи, 1971

Во время экспедиции в Средней Азии археологи находят золотой шлем Александра Македонского. Ценный артефакт похищает преступная банда во главе с вором-рецидивистом Александром Белым по кличке “Доцент”. Поймать бандитов по горячим следам не удается. Уже в Москве руководитель экспедиции сталкивается в автобусе с главарем, которого запомнил в лицо… но вскоре понимает, что ошибся. Ветеран Евгений Трошкин, которого профессор принял за Доцента, похож на преступника как две капли воды. Сотрудники милиции принимают решение: внедрить “близнеца” в банду, чтобы вывести преступников на чистую воду и вернуть артефакт.