Девчата, 1961

В отдаленный северный городок приехала Тося Кислицына, которую в тот же день приняли на работу в качестве поварихи. И в этот же день она повстречала красавца Илью, который нравился почти всем женщинам. Знакомство начинается с ссоры, но позже перерастает в любовную историю. Веселый рассказ о дружбе и любви молодежи на таежной новостройке был удостоен премий и дипломов кинофестивалей в Эдинбурге, Каннах, Мар-дель-Плата...