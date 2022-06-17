Девчата, 1961

СССР, начало 1960-х годов. Из Симферополя в далекий уральский леспромхоз по распределению попадает восемнадцатилетняя выпускница кулинарного училища по имени Тося Кислицына. Девушка быстро заводит себе новых подруг, а также знакомится с местной знаменитостью – передовиком Ильей Ковригиным, который на спор решает завоевать сердце Тоси.
В отдаленный северный городок приехала Тося Кислицына, которую в тот же день приняли на работу в качестве поварихи. И в этот же день она повстречала красавца Илью, который нравился почти всем женщинам. Знакомство начинается с ссоры, но позже перерастает в любовную историю. Веселый рассказ о дружбе и любви молодежи на таежной новостройке был удостоен премий и дипломов кинофестивалей в Эдинбурге, Каннах, Мар-дель-Плата...