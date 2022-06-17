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Девчата Девчата
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Девчата, 1961

1961 / СССР
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65 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

СССР, начало 1960-х годов. Из Симферополя в далекий уральский леспромхоз по распределению попадает восемнадцатилетняя выпускница кулинарного училища по имени Тося Кислицына. Девушка быстро заводит себе новых подруг, а также знакомится с местной знаменитостью – передовиком Ильей Ковригиным, который на спор решает завоевать сердце Тоси.

  • Картина поставлена по одноименной повести Бориса Бедного (1961).
  • На роль Тоси рассматривались кандидатуры Валентины Малявиной, Екатерины Савиновой и Натальи Кустинской, на тот момент жены режиссера картины Юрия Чулюкина.
  • По сценарию главной героине восемнадцать лет. На момент исполнения роли Тоси Надежде Румянцевой исполнилось тридцать.
  • На главную мужскую роль пробы проходили Вячеслав Шалевич, Юрий Саранцев и Юрий Белов и Владимир Трещалов.
  • Чтобы выглядеть моложе в образе Ильи, Николай Рыбников специально похудел на 20 кг.
  • Роль Нади могла достаться Валентине Талызиной или Маргарите Криницыной.
  • Съемки проходили в павильонах Мосфильма, в настоящем леспромхозе в Тверской области, а также в Ялте.
  • Исполнительница роли Нади Инна Макарова плохо отозвалась о фильме: актрисе не понравилось, что Юрий Чулюкин вырезал из ленты финальную сцену расставания Нади с Ксан Ксанычем.

В отдаленный северный городок приехала Тося Кислицына, которую в тот же день приняли на работу в качестве поварихи. И в этот же день она повстречала красавца Илью, который нравился почти всем женщинам. Знакомство начинается с ссоры, но позже перерастает в любовную историю. Веселый рассказ о дружбе и любви молодежи на таежной новостройке был удостоен премий и дипломов кинофестивалей в Эдинбурге, Каннах, Мар-дель-Плата...

8.1 Оцените
65 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1961
Премьера в России 7 марта 1962
Премьера в мире 7 марта 1962
Возраст 0+
Режиссер
Юрий Чулюкин
В ролях
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Николай Рыбников
Николай Рыбников
Люсьена Овчинникова
Люсьена Овчинникова
Инна Макарова
Инна Макарова
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина
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Постер фильма Девчата 2 постера
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Девчата
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