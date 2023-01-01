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12 стульев, 1976

1976 / СССР
8.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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«12 стульев» — экранизация сатирического романа Ильфа и Петрова, действие которого происходит в постреволюционной России. В это непростое время каждый пытается найти способ заработать и встать на ноги. Однако цель главного героя, Остапа Бендера, отличается от незаурядных чаяний его сограждан. Великий комбинатор жаждет уехать в прекрасный город Рио-Де-Жанейро. Киса, бывший помещик, обращается к Остапу с деловым предложением. Объединившись, они отправляются на поиски двенадцати стульев, в одном из которых спрятаны бриллианты. В поисках заветных бриллиантов компаньоны побывают в разных уголках постреволюционной России и познакомятся со множеством колоритных жителей.

Четырехсерийный телефильм “12 стульев” Марка Захарова стал второй советской экранизацией знаменитого романа Ильфа и Петрова. Главные роли в музыкальной картине исполнили Андрей Миронов и Анатолий Папанов, которые за восемь лет до этого составили дуэт в комедии Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука”.

Бывший предводитель уездного дворянства, а ныне мелкий чиновник из загса маленького города N Ипполит Матвеевич Воробьянинов внезапно узнает о том, что является наследником целого состояния: на смертном одре теща Воробьянинова Клавдии Ивановны Петухова рассказывает ему о том, что спрятала свои бриллианты в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура работы мастера Гамбса.

Отправившись на розыски гарнитура, Ипполит Матвеевич попадает в Старгород, где знакомится с молодым авантюристом и “великим комбинатором” Остапом Бендером. Предприимчивый “сын турецкоподданного” охотно соглашается помочь Воробьянинову в его предприятии. Однако одновременно с героями на поиски сокровищ отправляется и отец Федор, священник, узнавший о богатстве Клавдии Ивановны во время ее исповеди.

В 1 серии «12 стульев» Киса узнает, что его теща спрятала бриллианты в один из двенадцати стульев, но проблема в том, что эта мебель находится неизвестно где. Поэтому он собирается на поиски драгоценностей и знакомится с авантюристом Остапом Бендером.

Во 2 серии Остап и Киса начинают поиски драгоценных стульев. Первым делом Бендер идет за копией орденов, надеясь узнать, где находится мебель. Ему придется использовать хитрые маневры, чтобы получить желаемое.

В 3 серии «12 стульев» первый найденный стул оказался пустым. Теперь герои направляются в Москву, ведь следующую часть мебели будут продавать на аукционе. Но Киса прогуливает все деньги, которые были предназначены для покупки стульев. Получится ли у героев заполучить их?

В 4 серии седьмой стул опять оказывается пустым. Остап и Киса прикидываются художниками, чтобы попасть на пароход вместе с театром, где находится нужная мебель. Героям нужно не раскрыть себя, пока они не проверят заветные четыре стула.

  • Андрей Миронов и Анатолий Папанов ранее проходили пробы на роль Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова для фильма “12 стульев” Леонида Гайдая (1971). На роли в картине Захарова актеры были утверждены без проб, как и Лидия Федосеева-Шукшина, сыгравшая мадам Грицацуеву.
  • Пять песен для Остапа Бендера написал автор текстов Юлий Ким. Изначально Марк Захаров не планировал включать в фильм песню “Белеет мой парус такой одинокий”. В результате композиция, предложенная Кимом, стала практически главной музыкальной темой картины.
  • И в фильме Гайдая, и в картине Захарова снялись Савелий Крамаров, Эдуард Бредун, Георгий Вицин, Григорий Шпигель, Юрий Медведев, Павел Винник, Вячеслав Войнаровский и Владимир Ферапонтов.
  • Леонид Гайдай крайне негативно комментировал картину Марка Захарова, назвав ее “уголовным преступлением” в телефонном разговоре с Арчилом Гомиашвили.
  • Работа над картиной для Лидии Федосеевой-Шукшиной совпала со смертью мужа, Василия Шукшина, и отца. На съемки сцены свадьбы мадам Грицацуевой и Остапа Бендера Лидия Николаева приехала прямо с похорон.
  • Эпизодическая роль танцовщицы стала для Любови Полищук первой работой в большом кино и настоящим успехом. На сцену с ее падением во время танго ушло четырнадцать дублей. Ряд источников утверждает, что Андрей Миронов часто “промахивался” и ронял Полищук на бетонный пол вместо матрасов и матов.
  • Как и во многих других советских картинах, в “12 стульях” Захарова Георгию Вицину досталась роль пьяницы. Интересно, что при этом сам актер был известен тем, что в реальной жизни не употреблял алкоголь и занимался йогой.
  • “12 стульев” Марка Захарова является второй экранизацией одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова в СССР и шестой – в мире.
  • Арчил Гомиашвили, сыгравший Остапа Бендера в экранизации Леонида Гайдая, ранее работал в театре Ленком Марка Захарова. Самому Захарову игра Гомиашвили в фильме Гайдая показалась “поверхностной”.
  • Музыку к фильму написал Геннадий Гладков. Он слушал мелодии, которые Юлий Ким наигрывал на гитаре, а затем сочинял свои версии композиций.
  • “12 стульев” Леонида Гайдая снимались на “Мосфильме”, а картина Марка Захарова – в “Останкино”.
  • В сцене собрания “Союза меча и орала” был задействован настоящий попугай. До начала съемки дрессировщик пытался продемонстрировать, как его питомец отлично умеет говорить и передразнивать смех человека, но попугай не издал ни звука. Только после слова режиссера “камера, мотор” птица встрепенулась и начала заразительно смеяться.

В уездном городе N жизнь была тишайшая. Но в пятницу 15 апреля Ипполит Матвеевич Воробьянинов узнал от умирающей тещи о том, что когда-то она зашила в одном из стульев своего гостиного гарнитура целое состояние – 150 000 рублей золотом и бриллиантами. Теперь этот стул предстоит разыскать Воробьянинову. Но далеко не он один начинает охоту за наследством. Режиссер: Марк Захаров. В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан Быков, Георгий Вицин, Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, Николай Скоробогатов, Нелли Гошева, Николай Караченцов, Любовь Полищук. 12 стульев 1 серия смотрите на сайте бесплатно прямо сейчас!

8.4 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 4 часа 50 минут
Год выпуска 1976
Возраст 12+
Режиссер
Марк Захаров
Марк Захаров
В ролях
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Ролан Быков
Ролан Быков
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Олег Табаков
Олег Табаков
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