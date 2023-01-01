12 стульев, 1976

«12 стульев» — экранизация сатирического романа Ильфа и Петрова, действие которого происходит в постреволюционной России. В это непростое время каждый пытается найти способ заработать и встать на ноги. Однако цель главного героя, Остапа Бендера, отличается от незаурядных чаяний его сограждан. Великий комбинатор жаждет уехать в прекрасный город Рио-Де-Жанейро. Киса, бывший помещик, обращается к Остапу с деловым предложением. Объединившись, они отправляются на поиски двенадцати стульев, в одном из которых спрятаны бриллианты. В поисках заветных бриллиантов компаньоны побывают в разных уголках постреволюционной России и познакомятся со множеством колоритных жителей.

Четырехсерийный телефильм “12 стульев” Марка Захарова стал второй советской экранизацией знаменитого романа Ильфа и Петрова. Главные роли в музыкальной картине исполнили Андрей Миронов и Анатолий Папанов, которые за восемь лет до этого составили дуэт в комедии Леонида Гайдая “Бриллиантовая рука”.

Бывший предводитель уездного дворянства, а ныне мелкий чиновник из загса маленького города N Ипполит Матвеевич Воробьянинов внезапно узнает о том, что является наследником целого состояния: на смертном одре теща Воробьянинова Клавдии Ивановны Петухова рассказывает ему о том, что спрятала свои бриллианты в одном из двенадцати стульев гостиного гарнитура работы мастера Гамбса.

Отправившись на розыски гарнитура, Ипполит Матвеевич попадает в Старгород, где знакомится с молодым авантюристом и “великим комбинатором” Остапом Бендером. Предприимчивый “сын турецкоподданного” охотно соглашается помочь Воробьянинову в его предприятии. Однако одновременно с героями на поиски сокровищ отправляется и отец Федор, священник, узнавший о богатстве Клавдии Ивановны во время ее исповеди.

В 1 серии «12 стульев» Киса узнает, что его теща спрятала бриллианты в один из двенадцати стульев, но проблема в том, что эта мебель находится неизвестно где. Поэтому он собирается на поиски драгоценностей и знакомится с авантюристом Остапом Бендером.

Во 2 серии Остап и Киса начинают поиски драгоценных стульев. Первым делом Бендер идет за копией орденов, надеясь узнать, где находится мебель. Ему придется использовать хитрые маневры, чтобы получить желаемое.

В 3 серии «12 стульев» первый найденный стул оказался пустым. Теперь герои направляются в Москву, ведь следующую часть мебели будут продавать на аукционе. Но Киса прогуливает все деньги, которые были предназначены для покупки стульев. Получится ли у героев заполучить их?

В 4 серии седьмой стул опять оказывается пустым. Остап и Киса прикидываются художниками, чтобы попасть на пароход вместе с театром, где находится нужная мебель. Героям нужно не раскрыть себя, пока они не проверят заветные четыре стула.