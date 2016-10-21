«Форрест Гамп»: Рецензия Киноафиши

На момент своего появления на экранах Форрест Гамп из одноименной ленты уже имел ряд “братьев по разуму” - из фильмов о таких же, как он, в чем-то неполноценных людях с добрым сердцем. Так, чуть ли не близнецом называют героя Хоффмана из фильма “Человека дождя”, да и фильмы “Рожденный четвертого июля” и “Запах женщины”, в принципе, можно отнести туда же. То есть работа Земекиса, завоевавшая колоссальные зрительские симпатии и столь же колоссальный урожай оскаровских статуэток (их было шесть, причем в главной номинации фильм обошел не что-нибудь, а “Криминальное чтиво”), находится вполне в русле этого кинотечения. Правда, небезынтересен и другой аспект, скорее социальный и даже психологический: картина идет вразрез со всем тем, что мы привыкли думать об американском народе - гонкой за золотым тельцом, стремлении преуспеть и овеянной почти священным ореолом american dream. Прелесть в том, что в “Форресте” об этом нет ни слова: его герою, в сущности, плевать на столь эфемерные материи, он о них не задумывается и просто живет свою жизнь. Ну а мы, благодаря этому, имеем возможность взглянуть на мир его глазами.

Форрест Гамп

Наверное, в общих чертах о персонаже слышал почти каждый, но все-таки обрисуем его для тех, кто с ним еще не знаком. IQ Форреста (в главной роли Том Хэнкс) ниже нормы, и в детстве мальчик испытывал трудности с передвижением и был вынужден носить неудобные ортопедические ботинки. Тем не менее, мама сказала сыну, что он ничем не хуже других. С этой установкой Форрест пошел в школу, где подружился с девочкой Дженни и учился, несмотря на насмешки одноклассников. Потом Форрест оказался в колледже, обнаружил способности к спорту и даже был включен в сборную по американскому футболу - наверное, фраза “Беги, Форрест, беги!” врезается в память сразу же.

Форрест Гамп

Он проживает невероятную биографию: участвует в мясорубке Вьетнамской войны, а по возвращении становится известнейшим человеком, жмет руки Кеннеди и Рейгану (разумеется, наговорив нелепостей), встречает поп-идолов и становится лидером движения, пропагандирующего бег. Это можно было посчитать обычной историей успеха, если бы… если бы такая мелочь, как успех, интересовала Форреста. Но тот ни за чем не гнался и ко всему, что с ним происходит, применял выражение своей матери - “жизнь - это как коробка конфет”.

Форрест Гамп

Пожалуй, сложно выбрать язык лучше, чем это сделал Земекис, - на протяжении всего фильма мы слышим голос самого Форреста, просто рассказывающего о нем самом и людях вокруг. В общем-то, бесхитростность и наивная доброта - и есть то, на чем построено обаяние его личности. Поэтому за фразами “мы с ней были похожи, как горох с морковкой”, “иногда дождь заканчивался и становились видны звезды”, или “я похоронил тебя под нашим деревом” легко воссоздается живой характер. Причем характер не менее (а даже более) цельный, чем если бы перед нами было последовательное выворачивание души наизнанку. Иначе говоря, проза будней этого удивительного человека тут же, на глазах становится чарующей поэзией. Именно так, к примеру, выглядит одна из сильнейших сцен фильма - монолог Форреста у могилы Дженни, в котором он “передает” ей письмо их маленького сына (между прочим, самого сообразительного в классе) и с рассказывает, как они вместе ловят рыбу. Оттого-то эта концентрация простоты и добра тогда, в 1994-м, показалась американцам (и не только) чуть ли не глотком свежего воздуха - так соскучился мир по своей “коробке конфет”.

Александра Подольникова