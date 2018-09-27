Я шагаю по Москве, 1963

Начинающий писатель-сибиряк Володя Ермаков прилетает в Москву, чтобы навестить своего товарища. Пытаясь добраться до своей гостиницы, он знакомиться с Колькой, который работает проходчиком в метро. Молодые люди быстро находят общий язык, и вскоре становятся друзьями. Колька показывает Володе Москву, помогает ему зашить брюки, а позже оба отправляются в ГУМ, чтобы купить костюм другу Кольки, который должен жениться перед тем, как его заберут в армию. Вскоре сюжет отходит на второй план, а на первый выходит городская жизнь, подернутая нежным поэтическим флером.