Я шагаю по Москве, 1963

Начинающий писатель-сибиряк Володя Ермаков прилетает в Москву, чтобы навестить своего товарища. Пытаясь добраться до своей гостиницы, он знакомиться с Колькой, который работает проходчиком в метро. Молодые люди быстро находят общий язык, и вскоре становятся друзьями. Колька показывает Володе Москву, помогает ему зашить брюки, а позже оба отправляются в ГУМ, чтобы купить костюм другу Кольки, который должен жениться перед тем, как его заберут в армию. Вскоре сюжет отходит на второй план, а на первый выходит городская жизнь, подернутая нежным поэтическим флером.
Лирическая комедия - жанр, в котором с особым блеском проявил себя Георгий Данелия. Лентой "Я шагаю по Москве" он начал свое восхождение к вершинам популярности, а вместе с ним "шагали" юные талантливые актеры - Никита Михалков, Галина Польских, Евгений Стеблов, композитор Андрей Петров... Едва ли найдется человек, который не знает песню на стихи Геннадия Шпаликова, ставшую лейтмотивом этого фильма о хороших московских ребятах 60-х, о взаимовыручке, дружбе и, конечно, о любви...