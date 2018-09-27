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I Step Through Moscow / Walking the Streets of Moscow

Я шагаю по Москве, 1963

1963 / СССР
8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начинающий писатель-сибиряк Володя Ермаков прилетает в Москву, чтобы навестить своего товарища. Пытаясь добраться до своей гостиницы, он знакомиться с Колькой, который работает проходчиком в метро. Молодые люди быстро находят общий язык, и вскоре становятся друзьями. Колька показывает Володе Москву, помогает ему зашить брюки, а позже оба отправляются в ГУМ, чтобы купить костюм другу Кольки, который должен жениться перед тем, как его заберут в армию. Вскоре сюжет отходит на второй план, а на первый выходит городская жизнь, подернутая нежным поэтическим флером.

  • Идея родилась у сценариста Геннадия Шпаликова и режиссера Георгия Данелии из образа молодой девушки, которая идет по улице босиком во время дождя. Написанный Шпаликовым сценарий был очень поэтичным, поэтому Данелия сразу определил для себя поэтическую стилистику фильма и его жанр, названный «лирической комедией».
  • Для Никиты Михалкова это была первая крупная роль в кино. Изначально Данелия не хотел брать его в картину, сочтя его слишком маленьким, но за время, пока они со Шпаликовым переделывали сценарий, 18-летний Михалков сильно возмужал. 
  • Кинооператор Вадим Юсов снимал фильм на длиннофокусную оптику для создания эффекта спрессованного пространства и глубокого погружения в атмосферу картины.

Лирическая комедия - жанр, в котором с особым блеском проявил себя Георгий Данелия. Лентой "Я шагаю по Москве" он начал свое восхождение к вершинам популярности, а вместе с ним "шагали" юные талантливые актеры - Никита Михалков, Галина Польских, Евгений Стеблов, композитор Андрей Петров... Едва ли найдется человек, который не знает песню на стихи Геннадия Шпаликова, ставшую лейтмотивом этого фильма о хороших московских ребятах 60-х, о взаимовыручке, дружбе и, конечно, о любви...

8.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 11 апреля 1964
Возраст 12+
Прокатчик Искусство кино
Режиссер
Георгий Данелия
Георгий Данелия
В ролях
Никита Михалков
Никита Михалков
Алексей Локтев
Галина Польских
Галина Польских
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Любовь Соколова
Любовь Соколова
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Я шагаю по Москве
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27 сентября 2018 14:21
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